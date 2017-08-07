Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов

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ТАСС, 7 августа. Россия не собирается возобновлять импорт томатов из Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросам насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами - это огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это. Это и кредитные ресурсы, это и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", - сказал министр, отвечая на вопрос, какое время еще не будет турецких томатов на полках российских магазинов.
Ткачев также отметил, что производство овощей в России с 2014 г. по 2017 г. выросло на 30%. "Это сотни тысяч тонн, это целая индустрия, это фабрики по производству овощей, это рабочие места. Мы настроены очень решительно", - заключил он.
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что Россия и Турция обсудят вопрос ограничения поставок турецких томатов в РФ на выставке в Измире 18 августа.
С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Ограничения сохранились на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыквы.