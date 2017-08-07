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Гуцериев и Шишханов вошли в совет директоров "М.Видео"

Экономика и бизнес
7 августа, 18:00 дата обновления: 7 августа, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Всего в совет директоров ритейлера электроники вошли 14 человек

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© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов вошли в совет директоров "М.Видео", говорится в материалах компании.

Группа "Сафмар", принадлежащая Гуцериеву и Шишханову, 28 апреля 2017 г. закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих мажоритарному акционеру торговой сети Александру Тынковану и его партнерам.

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В материалах "М.Видео" также отмечается, что всего в совет директоров ритейлера электроники вошли 14 человек, включая Саит-Салама Гуцериева и Саида Гуцериева. Из прошлого состава в совете директоров остались Владимир Преображенский, Павел Бреев и Александр Тынкован.

В новый состав также вошли: Януш Лелла, который с 2005 по 2009 гг. был директором по розничным продажам "М.Видео Менеджмент", независимый директор "Русснефти" Андрей Дерех, член совета директоров "Интеко" Антон Жученко, член совета директоров "Группа ЛСР" Алексей Махнев, член совета директоров "Эльдорадо" Авет Миракян, первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин и бывший генеральный директор компании "Русский уголь" Билан Ужахов.

Ранее группа "Сафмар" выкупила у миноритариев "М.Видео" более 44 млн акций компании, что составляет 24,66% от уставного капитала компании за 17,7 млрд руб., 27 июля группа объявила о продаже 24,66% уставного капитала по 405 руб. за акцию. Таким образом, "Сафмар" выручила примерно 17,95 млрд руб. После продажи доля группы "Сафмар" в "М.Видео" снизилась до 57,68%. Новыми инвесторами "М.Видео" в рамках продажи 24,66% ритейлера стали фонды из Великобритании и континентальной Европы.

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