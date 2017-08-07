Глава "Нафтогаза" не разделяет опасений министра энергетики о надежности ГТС

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. НАК "Нафтогаз Украины" уверена в надежности газотранспортной системы Украины (ГТС) и стабильности транзита по ней. Об этом в понедельник сказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "5 канала".

"У нас нет оснований переживать о надежности ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит", - заверил Витренко.

Он утверждает, что по сравнению с предыдущим годом "Нафтогаз" увеличил капитальные вложения в ГТС в 2,5 раза".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что компания "Укртрансгаз" может оказаться технически не готова к транзиту газа в будущем из-за политики сокращения инвестиций в украинскую ГТС компанией "Нафтогаз Украины".