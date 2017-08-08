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СМИ: Трэвис Каланик не вернется на пост руководителя Uber

Экономика и бизнес
8 августа, 8:07 UTC+3 ТАСС

Совет директоров компании "непреклонен в своем решении" нанять нового гендиректора для онлайн-сервиса, подчеркнул сооснователь Uber Гарретт Кэмп

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Трэвис Каланик

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 8 августа. Сооснователь предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси компании Uber Гарретт Кэмп сообщил в понедельник в своем письме сотрудникам, что бывший генеральный директор Трэвис Каланик не вернется на свой пост.

"Главный приоритет совета директоров - поиск нового руководителя. Время начать все с чистого листа, найдя правильного лидера для следующей стадии развития. Несмотря на слухи, которые, я уверен, вы видели в новостях, Трэвис не вернется к роли главы компании. Мы непреклонны в своем решении нанять нового генерального директора мирового класса для руководства Uber", - приводит слова Кэмпа портал Recode.

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Своим письмом Кэмп отреагировал на информацию о том, что ушедший в июне в отставку Каланик якобы собирается вернуться к своей прежней роли. По информации портала, бывший руководитель Uber действительно заявлял о своем намерении вернуться в компанию. Ранее сообщалось, что более тысячи сотрудников сервиса подписали петицию с просьбой вернуть генерального директора.

В середине июня Каланик ушел в отпуск на неопределенный срок после череды скандалов, связанных с компанией, и личной трагедии (погибла его мать - прим. ТАСС). В дальнейшем появились сообщения о том, что причиной ухода специалиста стало требование его отставки со стороны пяти крупных инвесторов.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

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