NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректора

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники онлайн-сервиса по заказу такси Uber составили петицию, в которой они обратились к совету директоров компании с просьбой вернуть на пост генерального директора Трэвиса Каланика.

Об этом в четверг сообщила газета New York times.

"Он работал днем и ночью, чтобы сделать компанию такой, какая она сейчас", - приводит издание выдержки из текста петиции. Отмечается, что документ уже подписали более тысячи сотрудников. Всего же в компании работает 15 тыс. человек.

Вдохновителем петиции стал менеджер по продукции компании Uber Майкл Йорк. "Идеальных людей не бывает, но я твердо верю, что он может стать таким лидером, в котором сегодня нуждается Uber", - приводит газета слова Йорка из электронного письма, адресованного сотрудникам компании.

В среду в пресс-службе Uber подтвердили, что Каланик подал в отставку. По информации издания, этого потребовали пять крупных инвесторов корпорации.

Скандалы в компании

Каланик в конце мая пережил трагедию - его мать погибла, отец пострадал, разбившись на лодке в штате Калифорния. Кроме того, компания оказалась в центре ряда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили своих бывших руководителей в домогательствах. Каланик после этого пообещал, что фирма проведет тщательное расследование.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам Каланик - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.