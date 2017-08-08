"Роснефть" планирует начать добычу на Эргинском месторождении через два года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Роснефть" планирует начать добычу на Эргинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе через два года, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент компании Эрик Лирон.

"Первая нефть будет получена через два года", - сказал он.

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. По итогам аукциона в середине июля "Роснефть" получила право на разработку месторождения, предложив за участок более 20 млрд рублей.

Глава Минприроды России Сергей Донской отмечал, что предварительный объем капитальных затрат на подготовку к разработке Эргинского составит около $500 млн в ближайшие два года. По словам министра, после ввода месторождения в эксплуатацию уровень добычи на нем может составить до 4-5 млн тонн ежегодно.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.

Лирон добавил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не влияет на планы "Роснефти" по вводу новых месторождений.

"Нет, на наши планы по вводу новых проектов это не влияет", - отметил он.

Кроме того, топ-менеджер заметил, что добыча "Роснефти" в 2018 году будет не меньше, чем в 2017 году, но многое будет зависеть от соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.

"Она [добыча] будет не меньше, чем в 2017 году. И, очевидно, многое будет зависеть от ОПЕК, плана, которого мы будем придерживаться. Соглашение (его продление - прим. ред.) будет обсуждаться в марте, и мы, естественно, будем соблюдать наши планы добычи согласно с этим", - заметил Эрик Лирон.

В конце прошлого года члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Это было сделано для восстановления цены нефти и баланса спроса и предложения на рынке. Россия взяла обязательство уменьшить объем извлечения нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Позднее сделка была продлена до конца марта 2018 года, сейчас обсуждается возможность ее дальнейшей пролонгации.