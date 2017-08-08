Путин считает возможным упростить таможенный контроль на границе с Абхазией

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным реализовать идеи по упрощению таможенного и фитосанитарного контроля на границе с Абхазией.

"Президент [Абхазии Рауль Хаджимба] действительно ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, работы фитосанитарных служб - у нас есть определенные здесь идеи, я думаю, мы в ближайшее время их реализуем", - заявил российский лидер по итогам переговоров с Хаджимбой.

Глава государства добавил, что на переговорах обсуждалось дальнейшее развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений. "Между нашими странами подписано уже более ста документов, - напомнил Путин. - Дали поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года". Российский лидер напомнил, что на днях вступило в силу соглашение о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел двух стран. "Цель [этого соглашения] - повысить эффективность совместных усилий по противодействию криминала, - подчеркнул он. - Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию".

Путин отметил большое социальное значение подписанного соглашения, которое предусматривает распространение системы обязательного медицинского страхования РФ на проживающих в Абхазии российских граждан.

Глава государства констатировал, что странам удается активно развивать культурные связи. Он упомянул прошедшие в августе 2016 года масштабные Дни России в Абхазии, а также мероприятия культурного сезона "Россия - Абхазия-2017", которые реализуются в этом году.