Визиты Владимира Путина в Абхазию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2017 г. президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Абхазию, где проведет переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта 7-12 августа 2008 г. Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 г. подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии независимость Абхазии и Южной Осетии признали Республика Никарагуа (5 сентября 2008 г.), Венесуэла (10 сентября 2009 г.), Республика Науру (15 декабря 2009 г.).

Дипломатические отношения между Россией и Абхазией установлены 9 сентября 2008 г.

Владимир Путин посещал республику с визитами три раза: дважды в качестве премьер-министра России и один раз как президент РФ.

12 августа 2009 г. Владимир Путин впервые посетил Абхазию. В качестве председателя правительства РФ он находился в Сухуме с рабочим визитом. Вместе с главой республики Сергеем Багапшем он побывал на мемориале Славы, где возложил венок к памятнику абхазским воинам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. Затем Путин и Багапш пообщались с вдовами и матерями погибших, а также с жителями Сухума. Кроме того, Владимир Путин посетил сухумский роддом, который открылся после ремонта, осуществленного при содействии российской стороны. После этого провел встречу с Сергеем Багапшем, принял участие в российско-абхазских переговорах в расширенном составе, встретился с Советом старейшин республики и с представителями абхазской оппозиции. По итогам визита было подписано межправительственное соглашение об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии. Согласно плану социально-экономического развития Абхазии на 2010-2011 гг., финансирование со стороны РФ было предусмотрено в объеме 10,9 млрд руб.

2 июня 2011 г. премьер-министр России Владимир Путин находился с визитом в Сухуме для участия в церемонии прощания с президентом Республики Абхазия Сергеем Багапшем. Глава Абхазии скончался 29 мая 2011 г. в Москве после операции. Кроме того, входе поездки Владимир Путин встретился с премьер-министром Абхазии Сергеем Шамбой и вице-президентом республики Александром Анквабом.

25 августа 2013 г. президент РФ Владимир Путин находился в Абхазии с рабочим визитом в г. Пицунде. Он провел переговоры с президентом республики Александром Анквабом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран, при этом подробности переговоров не сообщались.