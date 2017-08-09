FT: ОАЭ объявили бойкот европейским банкам в рамках экономической блокады Катара

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ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили неофициальный бойкот таким европейским банкам, как Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays в связи с тем, что представители бизнес-кругов Катара являются их крупными акционерами. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.
По данным издания, Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays в ближайшие месяцы вряд ли выиграют существенные мандаты в Абу-Даби, поскольку их крупнейшими акционерами выступают Суверенный фонд Катара и члены правящей семьи. "Нам сказали, что в действии неофициальный бойкот. Публично не сообщалось о черных списках, однако здесь речь идет о закулисных махинациях", - приводит газета слова своего источника, знакомого с ситуацией.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В свою очередь власти Катара выразили сожаление и назвали решения арабских соседей необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Дохе, однако стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.