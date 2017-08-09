Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FT: ОАЭ объявили бойкот европейским банкам в рамках экономической блокады Катара

Экономика и бизнес
9 августа, 17:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, августа. /ТАСС

Отмечается, что это связано с тем, что представители бизнес-кругов Катара являются их крупными акционерами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили неофициальный бойкот таким европейским банкам, как Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays в связи с тем, что представители бизнес-кругов Катара являются их крупными акционерами. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Смотрите также
Флаг Катара

Конфликты Катара со странами Ближнего Востока. Досье

По данным издания, Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays в ближайшие месяцы вряд ли выиграют существенные мандаты в Абу-Даби, поскольку их крупнейшими акционерами выступают Суверенный фонд Катара и члены правящей семьи. "Нам сказали, что в действии неофициальный бойкот. Публично не сообщалось о черных списках, однако здесь речь идет о закулисных махинациях", - приводит газета слова своего источника, знакомого с ситуацией.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В свою очередь власти Катара выразили сожаление и назвали решения арабских соседей необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Дохе, однако стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Судья на машине насмерть сбил женщину под Ярославлем
2
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
3
Новый виток напряженности между США и КНДР
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
7
Движение транспорта на Таганской площади в Москве восстановлено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама