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Абхазия предложила РФ перейти на расчет таможенной стоимости сельхозпродукции в рублях

Экономика и бизнес
9 августа, 18:55 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 9, августа. /ТАСС

Ранее этот вопрос обсудили в ходе личной встречи в Пицунде президенты стран Рауль Хаджимба и Владимир Путин

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СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии предложили руководству Российской Федерации рассмотреть возможность перехода на расчет таможенной стоимости абхазской сельхозпродукции при пересечении абхазо-российской границы в рублях. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба на брифинге по итогам переговоров Рауля Хаджимбы с российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли 8 августа в Пицунде.

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"Одной из важных тем, обсуждаемых на переговорах, был расчет таможенной стоимости продукции сельскохозяйственного назначения при пересечении абхазо-российской границы, - сказала Авидзба. - Сегодня расчет таможенной стоимости базируется на долларовом эквиваленте, и на встрече обсуждалась возможность формирования таможенной стоимости сельхозпродукции абхазских производителей исключительно в рублях".

"Расчет таможенной стоимости того или иного продукта, который основывается на цене в долларах, приводит к изменению таможенных платежей при изменении курса доллара. Это влияет на себестоимость продукции, вывозимой из Абхазии в Россию, которая становится дороже и менее конкурентоспособной", - отметила она.

По информации Авидзбы, поднимался и вопрос возможности таможенного оформления и фитосанитарного контроля абхазских сельхозтоваров российскими структурами на территории Абхазии. "Этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению и проработке", - сказала она.

По словам Авидзбы, вся экспортируемая сельхозпродукция, попадающая на таможенную территорию России, должна проходить процедуры контроля, которые требуют досмотра продукции. "Нарушение температурного режима приводит к тому, что продукт теряет в качестве, соответственно, теряет и в цене, а контроль грузов и опломбирование их на абхазской территории позволили бы продукции в кратчайшие сроки добраться до конечного потребителя в России", - пояснила она.

Пресс-секретарь также сообщила, что в ходе переговоров двух президентов обсуждался и вопрос поддержки сельского хозяйства республики через предоставление сельхозтехники.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Абхазия
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