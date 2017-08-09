Абхазия предложила РФ перейти на расчет таможенной стоимости сельхозпродукции в рублях

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СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии предложили руководству Российской Федерации рассмотреть возможность перехода на расчет таможенной стоимости абхазской сельхозпродукции при пересечении абхазо-российской границы в рублях. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба на брифинге по итогам переговоров Рауля Хаджимбы с российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли 8 августа в Пицунде.
"Одной из важных тем, обсуждаемых на переговорах, был расчет таможенной стоимости продукции сельскохозяйственного назначения при пересечении абхазо-российской границы, - сказала Авидзба. - Сегодня расчет таможенной стоимости базируется на долларовом эквиваленте, и на встрече обсуждалась возможность формирования таможенной стоимости сельхозпродукции абхазских производителей исключительно в рублях".
"Расчет таможенной стоимости того или иного продукта, который основывается на цене в долларах, приводит к изменению таможенных платежей при изменении курса доллара. Это влияет на себестоимость продукции, вывозимой из Абхазии в Россию, которая становится дороже и менее конкурентоспособной", - отметила она.
По информации Авидзбы, поднимался и вопрос возможности таможенного оформления и фитосанитарного контроля абхазских сельхозтоваров российскими структурами на территории Абхазии. "Этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению и проработке", - сказала она.
По словам Авидзбы, вся экспортируемая сельхозпродукция, попадающая на таможенную территорию России, должна проходить процедуры контроля, которые требуют досмотра продукции. "Нарушение температурного режима приводит к тому, что продукт теряет в качестве, соответственно, теряет и в цене, а контроль грузов и опломбирование их на абхазской территории позволили бы продукции в кратчайшие сроки добраться до конечного потребителя в России", - пояснила она.
Пресс-секретарь также сообщила, что в ходе переговоров двух президентов обсуждался и вопрос поддержки сельского хозяйства республики через предоставление сельхозтехники.