МЭР: замедление инфляции в июле было выше ожидаемого из-за снижения цен на овощи

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает по итогам августа месячную дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%. Это следует из доклада министерства "Инфляционная картина в июле 2017 года".
"По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5% месяц к месяцу, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%", - говорится в сообщении.
В МЭР отметили, что в июле инфляция составила 3,9% в годовом выражении, что ниже целевого уровня Банка России. Такое замедление годовой инфляции было в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая (-8,3% месяц к месяцу в июле, что компенсировало рост цен в предыдущем месяце, за неделю с 1 по 7 августа снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,9%).
При этом в министерстве добавили, что потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы еще не исчерпан и составляет около 15%. Такое снижение может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п.п. за август - сентябрь 2017 года.
Еще одним фактором снижения годовой инфляции, по оценкам МЭР, стал меньший, чем в прошлом году рост цен на коммунальные услуги (при том же, как и в прошлом году, нормативно установленном уровне индексации тарифов на 4%). В текущем году в июле цены на коммунальные услуги выросли на 4,4% в месячном выражении (по сравнению с 5,1% месяц к месяцу годом ранее). Вклад роста цен на жилищно- коммунальные услуги в целом в июле текущего года составил +0,3 п. п. по сравнению с +0,4 п. п. годом ранее.