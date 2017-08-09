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МЭР: замедление инфляции в июле было выше ожидаемого из-за снижения цен на овощи

Экономика и бизнес
9 августа, 19:54 UTC+3

Другим фактором, повлиявшим на инфляционную картину, стал меньший рост цен на коммунальные услуги

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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает по итогам августа месячную дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5%, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%. Это следует из доклада министерства "Инфляционная картина в июле 2017 года".

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"По итогам августа мы ожидаем увидеть дефляцию на потребительском рынке на уровне 0,3-0,5% месяц к месяцу, что приведет к замедлению годовой инфляции до 3,3-3,6%", - говорится в сообщении.

В МЭР отметили, что в июле инфляция составила 3,9% в годовом выражении, что ниже целевого уровня Банка России. Такое замедление годовой инфляции было в первую очередь обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию с началом поступления нового урожая (-8,3% месяц к месяцу в июле, что компенсировало рост цен в предыдущем месяце, за неделю с 1 по 7 августа снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,9%).

При этом в министерстве добавили, что потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы еще не исчерпан и составляет около 15%. Такое снижение может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п.п. за август - сентябрь 2017 года.

Еще одним фактором снижения годовой инфляции, по оценкам МЭР, стал меньший, чем в прошлом году рост цен на коммунальные услуги (при том же, как и в прошлом году, нормативно установленном уровне индексации тарифов на 4%). В текущем году в июле цены на коммунальные услуги выросли на 4,4% в месячном выражении (по сравнению с 5,1% месяц к месяцу годом ранее). Вклад роста цен на жилищно- коммунальные услуги в целом в июле текущего года составил +0,3 п. п. по сравнению с +0,4 п. п. годом ранее.

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