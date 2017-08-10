Потери ВВП Украины из-за блокады Донбасса выросли до 1,5%

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Украина потеряла около 1,5% ВВП из-за транспортной блокады Донбасса. Об этом сообщил заместитель министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак в эфире украинского "Пятого канала".

"У нас за первый квартал где-то 2,3% - рост ВВП, а расчет был до 4%. Вот где-то 1,5% мы потеряли за счет блокады", - сказал он.

При этом в июне премьер-министр Украины Владимир Гройсман констатировал потерю 1% ВВП страны из-за блокады.

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных районов Донбасса. Радикалы сначала объясняли свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем, но потом потребовали прекращения всех торговых связей с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Несколько крупных предприятий Донбасса из-за блокады региона приостановили работу, некоторые оказались на грани остановки.