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Цена нефти Brent достигла $53 впервые с 25 мая 2017 года

Экономика и бизнес
10 августа, 10:12 дата обновления: 10 августа, 10:14 UTC+3

При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,57% и составила $53 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $53 за баррель 25 мая 2017 г.

При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 10:05 мск укрепился на 0,03%, до 60 руб., евро опустился на 0,28%, до 70,37 руб.

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