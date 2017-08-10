Минфин и Минтруд не договорились по концепции индивидуального пенсионного капитала

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минфин внесет в правительство проект концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с разногласиями, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Концепцию не согласовал Минтруд, и в ходе последнего совещания были зафиксированы разногласия.

Как ранее сообщал ТАСС, основной темой споров между ведомствами стала автоматическая подписка граждан на добровольные пенсионные накопления. "Проект концепции ИПК, согласованный Минэкономразвития и ЦБ, с разногласиями с Минтрудом направлен в Минюст. После получения заключения Минюста концепция будет направлена в установленном порядке в правительство", - сообщил ТАСС представитель Минфина.

Предложенная Минфином система ИПК предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя будет делать сам работник. По умолчанию ставка отчислений на пенсию составит до 6% от зарплаты, работник сможет менять ее и останавливать уплату взносов.

В последней версии концепции Минфин предлагает механизм "акцепт оферты молчанием": работнику делается предложение об участии в ИПК, если он в течение полугода не выразил согласия или отказа, то считается вступившим в систему. Другие предлагаемые Минфином механизмы участия в ИПК - прямое указание закона или внесение пункта об ИПК в трудовой договор.

Минтруд критикует эти предложения. Ведомство настаивает на том, что гражданин должен явно выразить свое согласие на участие в ИПК. В противном случае ИПК будет ущемлять граждан с низкими доходами, считают в Минтруде, так как участие в ИПК по умолчанию будет означать автоматическое изъятие до 6% их зарплаты.

Это будет уже третья попытка Минфина внести в правительство концепцию ИПК, предыдущие два раза она возвращалась на доработку.