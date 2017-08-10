СМИ: генпрокуратура Украины завела дело на топ-менеджеров "Нафтогаза"

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КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело против должностных лиц компании "Нафтогаз" по подозрению в злоупотреблении служебным положением и нарушении законодательства о труде. Об этом в четверг сообщило издание "Европейская правда".
"Департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики ГПУ открыто уголовное дело против должностных лиц "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении. Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ст. 172 ("Грубое нарушение законодательства о труде") Уголовного кодекса Украины. Фамилии подозреваемых ГПУ пока не разглашает.
По данным издания, дело открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента - главного инженера компании "Укртрансгаз". Как сообщили изданию в "Укртрансгазе", Бураку было предложено уволиться по собственному желанию, "он не согласился, поэтому было начато внутреннее служебное расследование и его уволили по статье".
В связи с этой информацией ГПУ 9 августа запросила у "Нафтогаза" ряд документов, в том числе табель учета рабочего времени главы компании.
Игорь Бурак является членом команды экс-президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, который в настоящее время занимает пост замминистра энергетики и угольной промышленности и является, по информации СМИ, оппонентом главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.