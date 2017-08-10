НАПФ обвинила Топилина в сознательном искажении фактов о пенсионных фондах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обвинила в "сознательном искажении фактов" министра труда Максима Топилина, который сравнил негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с финансовыми пирамидами. Об этом говорится поступившем ТАСС заявлении НАПФ, в которую входят 43 из 68 действующих НПФ.

Ранее Топилин в интервью ТАСС выразил мнение, что за более чем 10 лет формирования пенсионных накоплений НПФ "уподобились финансовым пирамидам, которые готовы работать только при условии постоянных новых вливаний, причем работать с низкой доходностью".

"Стоит напомнить господину Топилину, что негосударственные пенсионные фонды участвуют в государственной системе обязательного пенсионного страхования в качестве страховщиков одновременно с Пенсионным фондом РФ и государственной управляющей компанией ВЭБ. Поэтому обвинять НПФ в уподоблении финансовым пирамидам, равносильно словам, что государство занимается строительством пенсионной пирамиды", - заявил президент НАПФ Константин Угрюмов.

Доходность НПФ - членов НАПФ существенно выше инфляции, отмечает ассоциация: так, за I квартал 2017 года она в среднем составила 10,56%. При этом министр труда в интервью ТАСС обвинил пенсионные фонды в том, что они не обеспечивают доходность выше инфляции и не обеспечивают сохранность накоплений, тратя деньги на финансирование проектов собственников и свое содержание.

В 2016 году члены НАПФ выплатили 2,8 млрд рублей по обязательному пенсионному страхованию и 44,6 млрд рублей негосударственных пенсий, указано в сообщении ассоциации. Фонды регулярно индексируют пенсии на уровень инфляции и выше, чем это делает государство, заверили в НАПФ.

"Странно обвинять в строительстве финансовой пирамиды такие НПФ - члены НАПФ, как НПФ Сбербанка, ВТБ Пенсионный фонд, НПФ Газфонд, НПФ Газфонд Пенсионные Накопления, НПФ Транснефти, Роснефти, Сургутнефтегаза и другие. Наши фонды финансово устойчивы, что следует из официальной отчетности Центрального Банка, которая, видимо, не доступна министру труда и социальной защиты", - приводятся в заявлении НАПФ слова его главы Угрюмова.

Пенсионное противостояние

Заявление Максима Топилина последовало вслед за интервью главы другой саморегулируемой организации НПФ - "Альянс негосударственных пенсионных фондов" Сергея Белякова Русской службе Би-би-си, где он критикует правительство за непоследовательные, по его мнению, действия относительно пенсионной системы. Отказ от складывающейся пенсионной системы (заморозка накоплений) и отсутствие альтернативы ей, а также критика в адрес индустрии НПФ создают недоверие граждан к пенсионной системе в целом, считает Беляков. Таким образом у граждан формируются ожидания, что только государство сможет обеспечить достойную пенсию, полагает он. При этом в прошлом году впервые государство не смогло проиндексировать пенсии на величину инфляции, указал Беляков (индексация была заменена единовременной выплатой в 5 тыс. рублей каждому пенсионеру).

Кроме того, в результате заморозки доходность инвестирования пенсионных накоплений начнет падать, заявил Беляков, так как приток средств в НПФ приостановился в 2014 году. Количество вновь привлекаемых средств будет меньше по сравнению с обязательствами, которые нужно будет выполнять, объяснил он.

По словам Белякова, не нужно строить иллюзий, что пенсионные фонды способны обеспечить ежемесячную прибавку к пенсии в 30-40 тыс. рублей. Для такой прибавки сам гражданин должен "очень много откладывать", заключил он.