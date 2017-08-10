Генбанк выполнит все обязательства перед вкладчиками в полном объеме

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Генбанк (опорный банк крымского правительства) выполнит все обязательства перед вкладчиками своевременно и в полном объеме, организация продолжает работу в обычном режиме. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе банка.
Ранее сообщалось, что Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк. Одновременно регулятор ввел в Генбанк временную администрацию для обеспечения непрерывности деятельности Генбанка на период до передачи его инвестору.
"Генбанк продолжает работать в обычном режиме. Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены своевременно и в полном объеме", - сказали в организации.
В пресс-службе также подчеркнули, что привлечение Собинбанка в качестве инвестора "позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и увеличить перечень банковских услуг".
Генбанк является опорным банком правительства Крыма. В августе 2015 года в состав акционеров банка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя (по 25% акций). На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.