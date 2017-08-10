Алексей Филипповский сменит Игоря Куличика на посту финдиректора "Алросы"

ТАСС, 10 августа. Финансовым директором "Алросы" с 28 августа станет Алексей Филипповский, ранее занимавший должность финансового директора "Сибирской генерирующей компании", а до этого девять лет работавший в "Сибуре". Об этом сообщает "Алроса".

На новой должности Филипповский будет курировать вопросы финансового планирования, учета и отчетности, бюджетирования, корпоративного финансирования, работы казначейства, координацию инвестиционной деятельности и взаимодействие с инвесторами.

"Ранее этот функционал в компании курировали два вице-президента: Елена Гангало, покинувшая "Алросу" в мае этого года, и Игорь Куличик, вчера объявивший о своем уходе", - сообщает компания.

Филипповский с 2007 года был финансовым директором газоперерабатывающей и нефтехимической компании "Сибур", а с 2011 года - заместителем председателя правления. До "Сибура" Филипповский работал финансовым директором и консультантом в крупных международных компаниях.

Президент "Алросы" Сергей Иванов будет курировать финансовый блок компании до официального вступления Филипповского в должность, уточняется в сообщении алмазодобывающей компании.