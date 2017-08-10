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Алексей Филипповский сменит Игоря Куличика на посту финдиректора "Алросы"

Экономика и бизнес
10 августа, 16:48 UTC+3 МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В среду, 9 августа, Куличик расказал об увольнении на своей странице в Facebook. Он отметил, что за 15 лет работы выполнил "все поставленные задачи"

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ТАСС, 10 августа. Финансовым директором "Алросы" с 28 августа станет Алексей Филипповский, ранее занимавший должность финансового директора "Сибирской генерирующей компании", а до этого девять лет работавший в "Сибуре". Об этом сообщает "Алроса".

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На новой должности Филипповский будет курировать вопросы финансового планирования, учета и отчетности, бюджетирования, корпоративного финансирования, работы казначейства, координацию инвестиционной деятельности и взаимодействие с инвесторами.

"Ранее этот функционал в компании курировали два вице-президента: Елена Гангало, покинувшая "Алросу" в мае этого года, и Игорь Куличик, вчера объявивший о своем уходе", - сообщает компания.

Филипповский с 2007 года был финансовым директором газоперерабатывающей и нефтехимической компании "Сибур", а с 2011 года - заместителем председателя правления. До "Сибура" Филипповский работал финансовым директором и консультантом в крупных международных компаниях.

Президент "Алросы" Сергей Иванов будет курировать финансовый блок компании до официального вступления Филипповского в должность, уточняется в сообщении алмазодобывающей компании.

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