"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает повысить эффективность госзакупок с помощью внедрения системы штрафов и премий для сотрудников, ответственных за закупки. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на методические рекомендации ФАС по управлению закупочной деятельностью госкомпаний, которые имеются в распоряжении газеты.
"Премии и штрафы должно определять руководство компаний в зависимости от каждого конкретного случая. Причем санкции могут быть не только материальными, но и дисциплинарными. Например, выговор с записью в трудовой книжке", - пояснил изданию замглавы ФАС Максим Овчинников.
По его словам, рекомендации будут "добровольно-принудительными" только для компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающих в сфере гособоронзаказа, для остальных компаний с государственным участием - по желанию. ФАС в конце каждого года будет проверять применение стандартов закупочной деятельности в компаниях ОПК и направлять отчет в правительство, сказал он.