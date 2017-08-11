Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трендовая инфляция в России в июле замедлилась до исторического минимума

Экономика и бизнес
11 августа, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Показатель опустился до отметки в 6,2%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Трендовая инфляция в России в годовом выражении в июле 2017 года замедлилась до 6,2% против 6,4% в июне, говорится в материалах Банка России. Отмечается, что трендовая инфляция достигла минимального значения за всю историю оценок.

Смотрите также

ЦБ: инфляция в России в августе будет близка к нулю

Собянин: доходы москвичей растут даже с учетом инфляции

В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне

"Среднесрочные риски, связанные с отклонением инфляции от целевого уровня, смещены вверх. Их снижению будет способствовать проведение умеренно жесткой денежно- кредитной политики", - отмечает ЦБ.

В качестве уровня трендовой инфляции используется среднее значение из трех оценок, полученных из набора ценовых показателей, и с октября 2016 года она рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению ЦБ РФ, оценка трендовой инфляции может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
4
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
5
Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей
6
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама