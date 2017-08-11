Трендовая инфляция в России в июле замедлилась до исторического минимума

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Трендовая инфляция в России в годовом выражении в июле 2017 года замедлилась до 6,2% против 6,4% в июне, говорится в материалах Банка России. Отмечается, что трендовая инфляция достигла минимального значения за всю историю оценок.
"Среднесрочные риски, связанные с отклонением инфляции от целевого уровня, смещены вверх. Их снижению будет способствовать проведение умеренно жесткой денежно- кредитной политики", - отмечает ЦБ.
В качестве уровня трендовой инфляции используется среднее значение из трех оценок, полученных из набора ценовых показателей, и с октября 2016 года она рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.
Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению ЦБ РФ, оценка трендовой инфляции может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.
Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.