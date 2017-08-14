Топилин: свыше 800 тыс. работников за первое полугодие 2017 г. перешли на легальный труд

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 810 тыс. работников из 864 тыс. выявленных в теневом секторе экономики в первом полугодии 2017 года стали работать легально, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

В Минтруде напоминают, что с 2015 года в России ведется работа по снижению неформальной занятости. Ежегодно каждому региону устанавливается контрольный показатель по снижению неформальной занятости, а мониторинг ситуации осуществляет Роструд.

"Эта работа продолжается и в 2017 году. За первое полугодие в регионах выявлено более 864 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из которых 810 тыс. работников уже легализовано, с ними заключены трудовые договоры", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Максима Топилина.

По его словам, за два года в регионах легализовано около 4,5 млн работников.

"Работа по легализации теневого рынка труда позволила собрать более 35,6 млрд рублей страховых взносов", - отметил глава Минтруда.

Он также сообщил, что большая численность занятых граждан без официального оформления трудовых отношений приходится на такие сферы экономики как строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг, транспорт.