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Московская биржа сняла ограничения по торгам облигациями банка "Пересвет"

Экономика и бизнес
15 августа, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Теперь по облигациям банка доступны режим основных торгов, режим переговорных сделок и режим торгов "РЕПО с облигациями"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московская биржа сняла ограничения по режиму торгов облигациями "Пересвета", говорится в сообщении торговой площадки.

Теперь по восьми выпускам облигаций банка почти на 27 млрд рублей доступны следующие режимы торгов: режим основных торгов, режим переговорных сделок и режим торгов "РЕПО с облигациями". С ноября эти облигации торговались только в режиме "Д" (дефолтный) в связи с тем, что банк допустил дефолт по некоторым из этих облигаций, а также в конце октября в банк была введена временная администрация.

Через полгода после ввода временной администрации Банк России решил санировать "Пересвет" с применением механизма bail-in (конвертация части долга в капитал). Санатором стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный "Роснефти".

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