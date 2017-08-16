Пенс назвал Западное полушарие одним из приоритетов для США

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Правительство США придает особое значение развитию отношений со странами Западного полушария. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс, выступая в здании Фондовой биржи Буэнос-Айреса.

"Наше Западное полушарие является одним из ключевых приоритетов для нашей администрации", - сказал он. "Процветающая Латинская Америка означает более процветающие Соединенные Штаты", - добавил Пенс.

По его словам, в прошлом году объем "двусторонней торговли США внутри Западного полушария составил $1,6 трлн". "Мы экспортируем нашим соседям в Западном полушарии больше, чем во все страны Азии вместе", - отметил вице-президент.

Он также высоко оценил экономические реформы, которые провели некоторые страны региона, в том числе Аргентина. По его мнению, "смелая программа реформ", которую внедряет президент Маурисио Макри, "трансформирует экономику республики" и "восстанавливает репутацию Аргентины в мире".

"Сегодня президент Макри и я продолжили обсуждение расширения торговли сельскохозяйственной продукции между США и Аргентиной. И я могу сказать, что мы близки к заключению соглашения, от которого выиграют американские производители свинины и аргентинские потребители, ради укрепления торговых отношений между нашими странами", - сказал Пенс. Ранее на пресс-конференции он сообщил, что на встрече с Макри также обсуждались поставки говядины и лимонов из Аргентины в США.

Вице-президент США прибыл в Буэнос-Айрес в понедельник в рамках своего латиноамериканского турне, в которое, помимо Аргентины, вошли Колумбия, Чили и Панама.