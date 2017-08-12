Власти Венесуэлы назвали заявления Трампа прямой угрозой суверенитету страны

Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризмаОбщество 12 августа, 20:34
Глушаков: "Спартак" упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибокСпорт 12 августа, 20:34
Вратарь "Спартака" Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голеСпорт 12 августа, 20:28
CBS: в США к разгону демонстраций в Шарлотсвилле привлекли НацгвардиюПроисшествия 12 августа, 20:21
Больше 250 фур скопилось на российско-литовской границе в Калининградской областиЭкономика и бизнес 12 августа, 20:12
Каррера заявил, что вратари ФК "Спартак" Селихов и Ребров равны по уровнюСпорт 12 августа, 20:11
Гончаренко: футболисты ЦСКА в матче со "Спартаком" лучше провели первый тайм, чем второйСпорт 12 августа, 20:08
Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со "Спартаком" благодаря ГоловинуСпорт 12 августа, 20:03
Каррера: Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедраСпорт 12 августа, 19:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 августа. Заявления президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Венесуэле являются прямой угрозой суверенитету республики. Об этом говорится в заявлении венесуэльского правительства, которое зачитал министр иностранных дел Хорхе Ареаса в эфире телеканала Venezolana de Television.
"Милитаристские заявления Дональда Трампа, которые явно являются частью систематической агрессии администрации США в отношении Венесуэлы, представляют собой прямую угрозу миру, стабильности, независимости, территориальному единству, суверенитету и праву на самоопределение Боливарианской Республики", - сказал он.
По мнению венесуэльских властей, при помощи угроз США "пытаются втянуть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт", который подорвет стабильность в регионе.
Ранее хозяин Белого дома сообщил, что не исключает вероятность урегулирования кризиса в Венесуэле военным путем.