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Власти Венесуэлы назвали заявления Трампа прямой угрозой суверенитету страны

Международная панорама
12 августа, 20:23 UTC+3 ТАСС

По мнению венесуэльских властей, при помощи угроз США "пытаются втянуть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт" в регионе

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ТАСС, 12 августа. Заявления президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Венесуэле являются прямой угрозой суверенитету республики. Об этом говорится в заявлении венесуэльского правительства, которое зачитал министр иностранных дел Хорхе Ареаса в эфире телеканала Venezolana de Television.

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Милитаристские заявления Дональда Трампа, которые явно являются частью систематической агрессии администрации США в отношении Венесуэлы, представляют собой прямую угрозу миру, стабильности, независимости, территориальному единству, суверенитету и праву на самоопределение Боливарианской Республики", - сказал он.

По мнению венесуэльских властей, при помощи угроз США "пытаются втянуть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт", который подорвет стабильность в регионе.

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что не исключает вероятность урегулирования кризиса в Венесуэле военным путем.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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