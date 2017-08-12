Глава МИД Перу предостерег от применения военной силы в Венесуэле

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ТАСС, 12 августа. Перу осуждает угрозу применения военной силы с целью урегулирования кризиса в Венесуэле. Об этом заявил в субботу глава перуанского МИД Рикардо Луна, слова которого приводит агентство Reuters.
"Угрозы применения силы, будь то внешние или внутренние, противоречат цели восстановления демократического правления в Венесуэле, а также идут вразрез с принципами, закрепленными в Уставе ООН", - сказал руководитель дипведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы. "У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости", - проинформировал он.
После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею (КА), которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против венесуэльского лидера и членов КА.