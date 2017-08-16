Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /корр. ТАСС Мари Месропян, Мария Степанова/. Клиенты "ФК Открытие" и банки-резиденты на фоне негативной информации о проблемах банка в июле забрали из него 617 млрд рублей, следует из ежемесячной отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ. Сам банк называет отток "плановым" и подчеркивает, что заранее подготовил подушку ликвидности.

Отток средств физических лиц из банка за июль составил 36 млрд рублей, отток средств юридических лиц составил 319 млрд рублей (280 млрд рублей юрлица забрали со срочных депозитов, 39 млрд рублей - с текущих счетов). Одновременно из "ФК Открытие" забрали деньги и банки-резиденты на сумму 262 млрд рублей. При этом банк в 67 раз увеличил задолженность перед ЦБ - до 338 млрд рублей, а ликвидные активы банка сократились с 1,23 трлн рублей до 721 млрд рублей.

"Отток клиентских средств банк заместил частично деньгами от ЦБ, а также за счет сворачивания сделок обратного репо с клиентами, чем объясняется сокращение ликвидных активов на 40%. Это были короткие сделки репо (сроком до 30 дней), и банк не стал их рефинансировать, вернув клиентам ценные бумаги и получив свои денежные средства", - объяснил ТАСС аналитик "Эксперт РА" Юрий Беликов. В 2017 году остаток по сделкам обратного репо с клиентами поддерживался на уровне 400-600 млрд рублей, а в июле упал до 160 млрд рублей.

По словам аналитика, у "ФК Открытие" избыточный запас ликвидности: ликвидные активы покрывают 36% клиентских средств, с позиции норматива текущей ликвидности они могут расплатиться с четвертью своих клиентов даже в сценарии досрочного оттока. "Такие показатели большинство банков на российском рынке не поддерживают", - подчеркнул Беликов.

Другой вопрос, что сейчас для банка это вынужденный буфер ликвидности из-за негативной информации, которая в последнее время циркулирует вокруг банка, продолжает он: если так продолжится - запас ликвидности, естественно, будет сжиматься.

В целом финансовое состояние банка "ФК Открытие" по официальной публичной отчетности выглядит приемлемым, уверен аналитик. "И я не вижу достаточных оснований и почвы для распространения негативной информации, но публикации все же стимулируют клиентов забирать деньги из банка. В случае чрезмерного ухудшения ситуации, которое маловероятно, они могут получить рефинансирование в ЦБ еще примерно на 450 млрд рублей, использовав в качестве обеспечения свои и клиентские ценные бумаг", - заключил он.

Основной объем оттока "носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, что прослеживается из показателей нормативов ликвидности, которые выполнялись с большим запасом", - заявил ТАСС управляющий директор банка Анатолий Предтеченский. Показатель Н2 (норматив мгновенной ликвидности) на 1 августа почти в пять раз превысил нормативное значение и составлял 74% при минимальном значении 15%, показатель Н3 (норматив текущей ликвидности) составлял 185,8% при минимальных 50%, а норматив краткосрочной ликвидности (Н26) составлял 97% при минимуме 80%, перечислил Предтеченский.

Негативные слухи

После краха банка "Югра" в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что проблемы есть и у других крупных банков, в том числе и "ФК Открытие", у которого корпоративные клиенты в июне забрали свыше 100 млрд рублей.

При этом отток средств произошел после присвоения рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Банк получил рейтинг "ВВВ-", что лишило его возможности держать деньги негосударственных пенсионных фондов и средств бюджета.

В начале августа пользователи социальных сетей стали жаловаться, что не могут провести операции через приложение "Рокетбанк" (принадлежит "ФК Открытие"), а позже и через карты банка. Оказалось, что проблема была не в банке, а в ремонте на Смоленской площади, из-за которого были повреждены оба кабеля, ведущих в центр обработки данных банка. Тогда же стало известно, что основной владелец банка Вадим Беляев (принадлежит 28,61% акций) решил вернуться к оперативному управлению холдингом, возглавив совет директоров.

Утром в среду стало известно о письме, разосланном сотрудником "Альфа Капитала", в котором клиентов предупреждали о наличии рисков у "ФК Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В письме говорилось, что ситуация вокруг этих банков "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие".

Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа Капитала" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

После этого представители "Альфа Капитала" и Альфа-Банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника и компании намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.