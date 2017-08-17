СМИ: КНДР резко увеличила закупки продовольствия из Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Объем поставок различных видов продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Китая в КНДР существенно вырос в последние месяцы, пишет в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на данные китайской таможни.

В частности, во втором квартале объем экспорта китайской кукурузы в КНДР вырос почти в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 400 до порядка 12,72 тыс. т. Поставки бананов выросли с 63,4 до 1,16 тыс. т, муки - с 0,6 до 7,6 т.

Более чем в четыре раза - до 9,5 млн л - подскочила закупка алкогольной продукции. Также наращивался экспорт из КНР в соседнюю страну и других наименований продовольственных товаров - от хлеба и кондитерских изделий до пива и шоколада, пишет газета.

"Это может быть результатом увеличения рыночного спроса в Северной Корее, чья экономика постепенно восстанавливается и где процветает черный рынок торговли", - считает эксперт по двусторонним отношениям из Фуданьского университета (Шанхай) Цай Цзянь.

По его словам, это "также показывает растущую зависимость Пхеньяна от Пекина в условиях, когда северокорейская сторона не может свободно импортировать товары из других стран".

По мнению специалиста из Университета Сиднея Джастина Хастинга, увеличение поставок продовольствия вовсе не обязательно отражает факт улучшения стандартов жизни северокорейского народа. "Эти различные типы продуктов предназначены для военных и правящей элиты в Пхеньяне", - убежден он.

Несмотря на недавнее согласие международного сообщества ужесточить санкционные меры против КНДР за проведенные ей ракетные испытания, ограничения не коснулись поставок продовольствия в страну.