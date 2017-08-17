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Шредер не снимет свою кандидатуру в совет директоров "Роснефти", несмотря на критику

Экономика и бизнес
17 августа, 11:33 UTC+3 ТАСС

Экс-канцлер ФРГ считает происходящее травлей, связанной с предстоящими выборами в Бундестаг

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ТАСС, 17 августа. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, кандидатура которого выдвинута в совет директоров "Роснефти", отверг критику оппонентов и не намерен отказываться от новой должности. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Blick.

Социал-демократ, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти".

По словам Шредера, он понимал, что о его выдвижении будут говорить в Германии, но считает происходящее травлей, связанной с предстоящими выборами в Бундестаг. "Это политическая кампания в поддержку Ангелы Меркель [лидера Христианско-демократического союза, основного оппонента социал-демократов], - сказал он. - Ей хотят помочь, оклеветав меня".

Накануне от бывшего канцлера дистанцировался и лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц, который еще в мае стоял с ним на одной сцене во время партийного съезда. "Это его личное дело и не связано с СДПГ, но я бы так не поступал", - заявил Шульц на своей странице в Facebook.

Сам Шредер убежден, что его выдвижение в совет директоров "Роснефти" не скажется на партии и считает, что сможет на этой должности внести вклад в укрепление связей России и Европы. "Я придерживаюсь мнения, что интеграция России в мировую экономику и интеграция в энергетике очень важна", - заявил экс-канцлер.

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