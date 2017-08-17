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Стоимость беспилотного автомобиля в России через 10 лет может составить $3-5 тыс.

Экономика и бизнес
17 августа, 13:01 UTC+3 ДЕР. ДВОРИКИ ОБЛАСТЬ/ 17, августа. / ТАСС

По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, пока стоимость таких авто составляет около $35 тыс.

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ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 17 августа. / ТАСС/. Стоимость беспилотного автомобиля в России через 10 лет может составить $3-5 тыс., заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме "Территория смыслов".

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"Думаю, что через 10 лет будет порядка $3-5 тыс. [стоить] беспилотник, который будет на наших дорогах", - сказал он.

Левитин напомнил, что стоимость первых беспилотников достигала $100 тыс., а сейчас она составляет около $35 тыс.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопросы создания на территории РФ инфраструктуры, необходимой для беспилотного транспорта.

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Персоны
Левитин, Игорь Евгеньевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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