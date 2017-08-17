ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 17 августа. / ТАСС/. Стоимость беспилотного автомобиля в России через 10 лет может составить $3-5 тыс., заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на форуме "Территория смыслов".

"Думаю, что через 10 лет будет порядка $3-5 тыс. [стоить] беспилотник, который будет на наших дорогах", - сказал он.

Левитин напомнил, что стоимость первых беспилотников достигала $100 тыс., а сейчас она составляет около $35 тыс.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопросы создания на территории РФ инфраструктуры, необходимой для беспилотного транспорта.

Для развития электрического транспорта в РФ в 2017 году реализуется механизм государственной поддержки, предусматривающий предоставление субсидий производителям городского наземного электрического транспорта - троллейбусов, трамваев и автобусов с электрическим двигателем. В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года электродвижение, беспилотные автомобили, подключенные автомобили (телематические системы) определены основными направлениями и трендами развития отрасли.