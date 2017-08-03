Электромобиль не роскошь: что мешает российским регионам развивать электротранспорт

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ТАСС, 3 августа. Полная замена бензиновых автомобилей электрическим транспортом в крупных городах и курортах России вполне реальна, но может потребовать десятилетий на создание инфраструктуры.
Большинство опрошенных экспертов ТАСС в регионах страны считают, что преобразования должны быть постепенными: сначала нужно подготовить инфраструктуру, а потом уже пересаживать водителей с бензиновых двигателей на электрические.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. В срок до 17 августа премьер поручил рассмотреть пакет предложений, среди которых есть весьма радикальные.
Например, ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах. Эти предложения были внесены в правительство руководством "КамАза", который недавно объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.
Ограничения на въезд в крупные в города автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должны вводиться поэтапно и могут начаться с машин стандарта Евро-3, сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Николай Асаул. Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции региональных властей.
Власти некоторых городов-курортов уже готовы запретить въезд в центр неэкологичному транспорту.
"Мы абсолютно готовы поддержать ограничения по въезду в центр города транспорта, несоответствующего экологическим требованиям, - сказал ТАСС глава Кисловодска Александр Курбатов. - Сейчас речь идет об ограничении въезда в историческую курортную часть города, где расположены пешеходные зоны. При этом мы понимаем, что должны предложить автомобилистам альтернативное решение - сформировать систему перехватывающих автомобильных парковок, удобного трансфера от паркинга до места размещения отдыхающих с использованием электрического транспорта".
Создать особые "зеленые зоны", где движение будет разрешено только на экологически чистом транспорте, предлагает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Это как раз то, к чему должен стремиться наш курортный регион. В край едет огромное количество туристов на автомобилях с бензиновым двигателем, и речи о том, чтобы запрещать въезд, нет и не будет. Повторюсь, мы хотим, чтобы это были именно отдельные участки, как, например, Олимпийский парк в Сочи", - уточнил он.
При этом в Крыму считают такой запрет невозможным.
"Ограничения на въезд мы не сможем сделать, это будет нарушением прав человека", - полагает глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Черняк отметил, что на полуострове еще не развита инфраструктура для электромобилей хотя некоторые санатории и пансионаты давно их используют на своей территории.
Развитие экологичного транспорта тормозит, в частности, отсутствие зарядных станций. В каждом среднем городе России их должно быть не менее пяти, подсчитали эксперты, однако сейчас эти цифры далеки от действительности.
"Город небольшой, мне хватает заряда на весь день, розетка есть в гараже частного дома, но если говорить о дальних поездках, то инфраструктуры в регионе никакой нет. Ближайшая зарядная станция расположена в Клину, за 80 км", - сказал ТАСС житель Твери Дмитрий Емельянов, который пользуется электрокаром уже два года.
Выручают частные зарядные станции, добавляет Емельянов.
"Для смартфонов есть специальное приложение, в котором люди на карте отмечают места, где можно зарядиться - это или частные дома, где хозяин готов предоставить розетку, или кафе и рестораны. Правда, в Тверской области таких точек пока где-то пять-шесть, в других регионах больше", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, дороги в России пока не готовы обеспечить проезд электромобилей и беспилотных авто, сообщил журналистам в четверг помощник президента РФ Игорь Левитин.
По прогнозам американских и европейских коллег, к 2030 году весь автопарк этих стран будет электрическим, а к 2040 году общественный транспорт практически на 50% будет беспилотным, отметил он. Помощник президента считает, в России уже сейчас необходимо строить дороги адаптированные к автомобилям, которые появятся через пять лет.
На полную замену бензинового транспорта электрическим в городах России потребуются годы или даже десятилетия, считает аспирант Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Семен Шкарупо, который занимается разработкой электротранспорта.
С ним согласен член Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, который ставит более конкретную планку - около 20 лет.
"Если пересадить всех буквально за год, то не хватит мощности электростанций и провода не потянут таких нагрузок, - аргументирует Шкарупо свою позицию. - То есть нужно увеличивать мощность. Этот переход все равно будет, но растянется лет на 50. Завтра мы не станем все ездить на электромобилях".
Однако нельзя сказать, что вопросы создания инфраструктуры в регионах РФ вообще не решаются. Положительные примеры уже есть. Одними из первых начали создавать инфраструктуру для электромобилей в Краснодарском крае.
В рамках Российского инвестфорума "Сочи-2017" администрация региона заключила соглашение о создании условий для реализации электромобилей с компаниями "Renault Россия" и "Россети". В качестве пилотного проекта были определены "зеленые зоны" в пределах Сочи, Адлера и Олимпийского парка - доступнные для въезда исключительно электромобилей.
Компания "Янтарьэнерго" развертывает электрозаправочные станции в Калининградской области с июня - в Зеленоградске и Янтарном на побережье Балтийского моря, рассказал ТАСС гендиректор компании Игорь Маковский. Сейчас в области зарегистрировано только три электрокара, но специалисты считают, что развитие инфраструктуры стимулирует рост пользователей эко-транспорта.
С этого года первые электрокары начали курсировать на территории Кисловодского национального парка, установлены две зарядные станции.
"Эта работа должна продолжаться и в Кисловодске, и в других городах Кавминвод. Мы готовим на этот счет свои предложения", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, целебный воздух - одно из достояний российских городов- курортов, "поэтому его нужно ограждать от вредного воздействия, не упуская при этом вопросы удобства для отдыхающих".
На Урале в рамках создания инфраструктуры планируется разместить шесть зарядных станций: на основных автомобильных трассах, связывающих Екатеринбург с Пермью, Тюменью и Челябинском, сказала ТАСС представитель компании "МРСК Урала" (входит в "Россети") Наталья Балдова.
Помимо отсутствия инфраструктуры, процесс перехода на экологичный транспорт тормозит и высокая ставка налога. Одно из предложений "КамАза" - рекомендовать властям регионов установить "нулевую" ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили. Его поддерживают все опрошенные ТАСС деятели науки, автомобилисты и представители власти.
"Транспортный налог на машину мощностью двигателя 400 лошадиных сил в Москве обойдется в 120 тыс. рублей год, в Томске или Новосибирске - порядка 60 тыс. рублей. Это ограничивает в их приобретении. Нулевой налог значительно бы повысил спрос", - считает аспирант Томского госуниверситета Семен Шкарупо.
Владелец электромобиля из Твери Дмитрий Емельянов также поддерживают обнуление налога. "Если бы налог отменили, это было бы просто приятным бонусом", - признал он.
На бюджете регионов такая преференция всерьез не повлияет. Так, в Нижегородской области, где доля электрокаров и гибридных авто ничтожно мала, считают, что "обнуление ставки транспортного налога по ним в настоящее время не окажет существенного влияния на бюджет". Об этом сказали ТАСС в пресс-службе губернатора региона.
"Конечно, мы крайне заинтересованы в мерах господдержки, - добавляет глава Кисловодска Александр Курбатов. - Сегодня по Кисловодску ездит пять машин электротакси, для них действует заправочная станция. Если будет масштабная господдержка тех, кто производит и кто приобретает электротранспорт, использует его - выиграют и простые граждане, и бизнес, и экономика, и экология наших городов".
В некоторых регионах РФ предлагают обратить внимание не столько на развитие личного электротранспортного, сколько на общественный. Например, приоритет развитию общественного транспорта, а не личного, отдает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, уже в сентябре власти города совместно "Россетями" планируют запустить электромаршрутку в одном из пригородов Санкт-Петербурга. Сейчас в городе работают более 15 электрозаправок, созданных "Ленэнерго", до 2018 года их количество возрастет до 25 штук.
На данный момент соотношение электромобилей к числу заправочных станций составляет один к трем.
Администрация Ростова-на-Дону, по примеру Санкт-Петербурга и других регионов, в Год экологии намерена приобрести 1-2 единицы электробусов.
На Урале бизнес предлагает внедрить технологию Sky Way. Подвижной состав - грузовой, городской и высокоскоростной междугородный - переносится на рельсо-струнную эстакаду.
Предварительно в Екатеринбурге с комитетом по транспорту администрации города, согласован проект такой трассы протяженностью 18 км, оценочная стоимость - 5 млрд рублей, рассказал ТАСС координатор адресного проекта Sky Way Екатеринбург Аркадий Бирюков. Скорость движения по трассе составит до 150 км/ч.
Переговоры о создании монорельсовой дороги как экологичного транспорта ведут и власти Башкирии, партнером может выступить китайская компания CCEGC External Project division, сказали в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.
"Строительство монорельса в городе Уфе позволит решить транспортные проблемы в городе на многие годы вперед", - уточнили там.