Электромобиль не роскошь: что мешает российским регионам развивать электротранспорт

ТАСС, 3 августа. Полная замена бензиновых автомобилей электрическим транспортом в крупных городах и курортах России вполне реальна, но может потребовать десятилетий на создание инфраструктуры.

Большинство опрошенных экспертов ТАСС в регионах страны считают, что преобразования должны быть постепенными: сначала нужно подготовить инфраструктуру, а потом уже пересаживать водителей с бензиновых двигателей на электрические.

Запрет на въезд в города: за и против

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. В срок до 17 августа премьер поручил рассмотреть пакет предложений, среди которых есть весьма радикальные.

Например, ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах. Эти предложения были внесены в правительство руководством "КамАза", который недавно объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

Ограничения на въезд в крупные в города автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должны вводиться поэтапно и могут начаться с машин стандарта Евро-3, сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Николай Асаул. Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции региональных властей.

Власти некоторых городов-курортов уже готовы запретить въезд в центр неэкологичному транспорту.

"Мы абсолютно готовы поддержать ограничения по въезду в центр города транспорта, несоответствующего экологическим требованиям, - сказал ТАСС глава Кисловодска Александр Курбатов. - Сейчас речь идет об ограничении въезда в историческую курортную часть города, где расположены пешеходные зоны. При этом мы понимаем, что должны предложить автомобилистам альтернативное решение - сформировать систему перехватывающих автомобильных парковок, удобного трансфера от паркинга до места размещения отдыхающих с использованием электрического транспорта".

Создать особые "зеленые зоны", где движение будет разрешено только на экологически чистом транспорте, предлагает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Это как раз то, к чему должен стремиться наш курортный регион. В край едет огромное количество туристов на автомобилях с бензиновым двигателем, и речи о том, чтобы запрещать въезд, нет и не будет. Повторюсь, мы хотим, чтобы это были именно отдельные участки, как, например, Олимпийский парк в Сочи", - уточнил он.

При этом в Крыму считают такой запрет невозможным.

"Ограничения на въезд мы не сможем сделать, это будет нарушением прав человека", - полагает глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Инфраструктура не развита

Черняк отметил, что на полуострове еще не развита инфраструктура для электромобилей хотя некоторые санатории и пансионаты давно их используют на своей территории.

Развитие экологичного транспорта тормозит, в частности, отсутствие зарядных станций. В каждом среднем городе России их должно быть не менее пяти, подсчитали эксперты, однако сейчас эти цифры далеки от действительности.

"Город небольшой, мне хватает заряда на весь день, розетка есть в гараже частного дома, но если говорить о дальних поездках, то инфраструктуры в регионе никакой нет. Ближайшая зарядная станция расположена в Клину, за 80 км", - сказал ТАСС житель Твери Дмитрий Емельянов, который пользуется электрокаром уже два года.

Выручают частные зарядные станции, добавляет Емельянов.

"Для смартфонов есть специальное приложение, в котором люди на карте отмечают места, где можно зарядиться - это или частные дома, где хозяин готов предоставить розетку, или кафе и рестораны. Правда, в Тверской области таких точек пока где-то пять-шесть, в других регионах больше", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, дороги в России пока не готовы обеспечить проезд электромобилей и беспилотных авто, сообщил журналистам в четверг помощник президента РФ Игорь Левитин.

По прогнозам американских и европейских коллег, к 2030 году весь автопарк этих стран будет электрическим, а к 2040 году общественный транспорт практически на 50% будет беспилотным, отметил он. Помощник президента считает, в России уже сейчас необходимо строить дороги адаптированные к автомобилям, которые появятся через пять лет.

На полную замену бензинового транспорта электрическим в городах России потребуются годы или даже десятилетия, считает аспирант Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Семен Шкарупо, который занимается разработкой электротранспорта.

С ним согласен член Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, который ставит более конкретную планку - около 20 лет.

"Если пересадить всех буквально за год, то не хватит мощности электростанций и провода не потянут таких нагрузок, - аргументирует Шкарупо свою позицию. - То есть нужно увеличивать мощность. Этот переход все равно будет, но растянется лет на 50. Завтра мы не станем все ездить на электромобилях".

Процесс запущен

Однако нельзя сказать, что вопросы создания инфраструктуры в регионах РФ вообще не решаются. Положительные примеры уже есть. Одними из первых начали создавать инфраструктуру для электромобилей в Краснодарском крае.

В рамках Российского инвестфорума "Сочи-2017" администрация региона заключила соглашение о создании условий для реализации электромобилей с компаниями "Renault Россия" и "Россети". В качестве пилотного проекта были определены "зеленые зоны" в пределах Сочи, Адлера и Олимпийского парка - доступнные для въезда исключительно электромобилей.

Компания "Янтарьэнерго" развертывает электрозаправочные станции в Калининградской области с июня - в Зеленоградске и Янтарном на побережье Балтийского моря, рассказал ТАСС гендиректор компании Игорь Маковский. Сейчас в области зарегистрировано только три электрокара, но специалисты считают, что развитие инфраструктуры стимулирует рост пользователей эко-транспорта.

С этого года первые электрокары начали курсировать на территории Кисловодского национального парка, установлены две зарядные станции.

"Эта работа должна продолжаться и в Кисловодске, и в других городах Кавминвод. Мы готовим на этот счет свои предложения", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, целебный воздух - одно из достояний российских городов- курортов, "поэтому его нужно ограждать от вредного воздействия, не упуская при этом вопросы удобства для отдыхающих".

На Урале в рамках создания инфраструктуры планируется разместить шесть зарядных станций: на основных автомобильных трассах, связывающих Екатеринбург с Пермью, Тюменью и Челябинском, сказала ТАСС представитель компании "МРСК Урала" (входит в "Россети") Наталья Балдова.

"Нулевой" транспортный налог

Помимо отсутствия инфраструктуры, процесс перехода на экологичный транспорт тормозит и высокая ставка налога. Одно из предложений "КамАза" - рекомендовать властям регионов установить "нулевую" ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили. Его поддерживают все опрошенные ТАСС деятели науки, автомобилисты и представители власти.

"Транспортный налог на машину мощностью двигателя 400 лошадиных сил в Москве обойдется в 120 тыс. рублей год, в Томске или Новосибирске - порядка 60 тыс. рублей. Это ограничивает в их приобретении. Нулевой налог значительно бы повысил спрос", - считает аспирант Томского госуниверситета Семен Шкарупо.

Владелец электромобиля из Твери Дмитрий Емельянов также поддерживают обнуление налога. "Если бы налог отменили, это было бы просто приятным бонусом", - признал он.

На бюджете регионов такая преференция всерьез не повлияет. Так, в Нижегородской области, где доля электрокаров и гибридных авто ничтожно мала, считают, что "обнуление ставки транспортного налога по ним в настоящее время не окажет существенного влияния на бюджет". Об этом сказали ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Конечно, мы крайне заинтересованы в мерах господдержки, - добавляет глава Кисловодска Александр Курбатов. - Сегодня по Кисловодску ездит пять машин электротакси, для них действует заправочная станция. Если будет масштабная господдержка тех, кто производит и кто приобретает электротранспорт, использует его - выиграют и простые граждане, и бизнес, и экономика, и экология наших городов".

Общественный электротранспорт вместо личного

В некоторых регионах РФ предлагают обратить внимание не столько на развитие личного электротранспортного, сколько на общественный. Например, приоритет развитию общественного транспорта, а не личного, отдает комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, уже в сентябре власти города совместно "Россетями" планируют запустить электромаршрутку в одном из пригородов Санкт-Петербурга. Сейчас в городе работают более 15 электрозаправок, созданных "Ленэнерго", до 2018 года их количество возрастет до 25 штук.

На данный момент соотношение электромобилей к числу заправочных станций составляет один к трем.

Администрация Ростова-на-Дону, по примеру Санкт-Петербурга и других регионов, в Год экологии намерена приобрести 1-2 единицы электробусов.

На Урале бизнес предлагает внедрить технологию Sky Way. Подвижной состав - грузовой, городской и высокоскоростной междугородный - переносится на рельсо-струнную эстакаду.

Предварительно в Екатеринбурге с комитетом по транспорту администрации города, согласован проект такой трассы протяженностью 18 км, оценочная стоимость - 5 млрд рублей, рассказал ТАСС координатор адресного проекта Sky Way Екатеринбург Аркадий Бирюков. Скорость движения по трассе составит до 150 км/ч.

Переговоры о создании монорельсовой дороги как экологичного транспорта ведут и власти Башкирии, партнером может выступить китайская компания CCEGC External Project division, сказали в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.

"Строительство монорельса в городе Уфе позволит решить транспортные проблемы в городе на многие годы вперед", - уточнили там.