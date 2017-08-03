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Ограничения на въезд в города могут начаться с автомобилей стандарта Евро-3

Экономика и бизнес
3 августа, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Идея состоит в постепенном повышении экологического класса, сказал замминистра транспорта России

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ТАСС, 3 августа. Ограничения на въезд в крупные города автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должны вводиться поэтапно и могут начаться с машин стандарта Евро-3, заявил ТАСС замминистра транспорта РФ Николай Асаул.

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"Идея состоит в том, чтобы постепенно повышать экологический класс, то есть не вообще запрещать двигатели внутреннего сгорания, а, например, начать с запрета Евро-3. Для двигателей с уровнем Евро-3 ограничивать, потом Евро-4, Евро-5 и постепенно доводить до нулевых выбросов, до полного запрета, то есть действовать поэтапно", - сказал он.

Асаул подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции региональных властей. "Они определяют в каждом конкретном случае, с какого экологического класса и в каких районах надо начинать вводить ограничения, - отметил он. - Мы не обязываем регионы. Если в регионе старый парк, одномоментно это невозможно запретить. Здесь нужно действовать постепенно, анализируя ситуацию в каждом городе и заранее предупреждая о вводимых ограничениях".

В июле правительство приняло постановление о внесении изменений в правила дорожного движения. В частности, документ вводит дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей". Речь идет о местах, с которых начинается территория, где запрещено движение транспортных средств, экологический класс которых ниже указанного на знаке или не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.

В связи с быстрым развитием экологически чистого вида транспорта, для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль", соответствующие дорожные знаки и разметки.

Эти изменения вступят в силу в 2018 году и позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств.

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