"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспорт

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6 июня в Москве стартовал масштабный автопробег "ЭКОЛОГиЯ". Маршрут охватит более 50 крупных и малых городов России. Проект призван привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды автомобилями и развивающейся отрасли экотранспорта.
Борьба за оздоровление воздуха и снижение числа бензиновых автомобилей на улицах ведется сегодня во всем мире. ТАСС рассказывает о том, как обстоят дела с переходом на экологичный транспорт в других странах и в России.
Быть велосипедистом во Франции полезно и выгодно — в феврале правительство запустило программу, по которой, пересев из своего автомобиля на электробайк, житель государства может получить до €200 компенсации, сообщают французские СМИ.
Парижские власти давно взяли курс на вытеснение автомобилей с городских улиц. Например, в июне минувшего года во французской столице появилась новая система автоматического проката, призванная поддержать распространение экологически чистых видов транспорта. Cityscoot — под таким названием в Париже теперь можно найти электроскутеры, доступные для краткосрочной аренды. Система напоминает уже успешно действующие cервисы проката электромобилей Autolib' и аренды велосипедов Velib'. Основным отличием является отсутствие у Cityscoot специальных стоянок — мотороллеры припаркованы в любом разрешенном для этого месте, а найти их можно при помощи специального приложения для смартфонов.
На начальном этапе на улицах города появилось 150 скутеров. К 2020 году планируется увеличить его до 30 тыс., чтобы охватить ближайшие пригороды Парижа.
В числе других мер борьбы французов за чистый воздух — ограничения на использование старых транспортных средств. С 1 июля 2016 года в столице страны нельзя использовать в будние дни автомобили, выпущенные до 1997 года, а также мотоциклы и скутеры, произведенные до 2000 года. Запрет действует с 8 утра до 8 вечера. "Жители города должны иметь право дышать нормальным воздухом", — обосновала свое решение парижская мэрия.
С 1 сентября 2015 года власти столицы ввели строгий запрет на использование в черте города грузовиков и автобусов, сошедших с конвейера до 1 октября 2001 года. Мэр Анн Идальго пригрозила также, что в 2020 году с парижских улиц исчезнут все машины с дизельными двигателями.
В последние годы в Европе наблюдается рост продаж экологичного транспорта — электромобилей, гибридов, автомобилей на водородном топливе и других топливных элементах. Согласно данным, опубликованным 1 февраля Ассоциацией европейских производителей автомобилей, по итогам 2016 года в ЕС и на рынках Европейской ассоциации свободной торговли приобретено более 500 тыс. таких автомобилей, что на 20,3% выше, чем в 2015 году, пишет аналитическое агентство "Автостат".
Интерес к альтернативным видам транспорта стимулируют как дотациями, так и созданием соответствующей инфраструктуры. Например, правительство Финляндии в ближайшие годы планирует резко увеличить количество электрозаправок. Сейчас их всего несколько сотен. По плану кабинета министров через три года их будет 2 тыс., а к 2030 году уже 25 тыс.
Расширяют масштабы использования электромобилей и США. По информации Белого дома, за восемь лет количество зарядных станций для электромобилей в стране возросло с менее чем 500 до более чем 16 тыс. По дорогам США в настоящее время ездит, согласно имеющимся данным, порядка 400 тыс. электрокаров.
Все больше подобных автомобилей появляется и на дорогах стран Азии. Автотранспорт находится в числе основных источников загрязнения воздуха в Пекине — одном из самых неблагополучных в этом плане городов КНР и всего мира. В последние годы власти Китая для снижения нагрузки на окружающую среду реализуют программы, направленные на развитие экологически чистых видов транспорта. Для покупателей "зеленых" авто предусмотрены различные дотации и льготы.
По итогам 2016 года Китай занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов: за 12 месяцев в стране было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств. В трех крупнейших мегаполисах страны — Пекине, Шанхае и Шэньчжэне — была создана крупномасштабная сеть для подзарядки электромобилей. Страна второй год подряд продолжает удерживать лидерство в этом сегменте автотранспорта. К настоящему моменту в мире продано более 1 млн "зеленых" китайских автомобилей.
Согласно статистике, емкость аккумуляторов китайских электромобилей за прошедшие пять лет возросла почти в три раза, одновременно цена на эти машины упала на 60%. Повысилась и безопасность таких авто — в итоге спрос на них в КНР значительно вырос.
Правительство страны намерено и дальше увеличивать популярность электромобилей среди населения. Для этого до конца 2018 года будет оборудовано около 800 тыс. электрозаправок.
Все большее предпочтение альтернативным видам транспорта отдают и японцы. Как сообщила Японская ассоциация производителей автомобилей, в 2016 году первое место по продажам внутри страны занял гибрид Toyota Prius (продано более 248 тыс. единиц).
Благодаря росту количества машин с гибридными установками и жестким экологическим нормам для двигателей, сильного загрязнения воздуха в крупных городах Японии, в том числе Токио, практически не наблюдается. Местные производители делают ставку именно на экологически чистые технологии. Так, Toyota разработала план полного отказа от производства и продажи бензиновых автомобилей в пользу гибридов и машин на топливных элементах к 2050 году.
В то время как мировые продажи электрокаров растут, в России они продолжают оставаться на очень низком уровне. Росту популярности электромобилей в России мешает отсутствие необходимой инфраструктуры и высокая цена на электромобили.
По итогам 2016 года продажи электромобилей в нашей стране снизились по сравнению с 2015 годом на 28,4% — до 83 (в 2015 году — 116), сообщает "Автостат" со ссылкой на собственное исследование.
С одной стороны, зачем ставить заправки, если нет автомобилей? А с другой стороны, автомобили не покупают, потому что нет заправок Георгий Бураков заместитель главного инженера по инновациям МРСК Урала
На первом месте по продажам на российском рынке остается Tesla, на долю которой приходится около половины (47%) от общего объема (39 проданных машин). Второй по популярности является модель Mitsubishi i-MiEV (20 автомобилей), продажи которой в России уже прекращены, отмечают в "Автостате". Третью позицию занимает Nissan Leaf (18 автомобилей).
По данным агентства, 60% от всего объема реализованных электрокаров встали на учет в столичном регионе — Москве и Подмосковье. 10 машин были реализованы в Санкт-Петербурге (с учетом Ленинградской области), еще девять — в Приморском крае и по две — в Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области. Еще по одному электромобилю приобрели жители Мурманской, Пензенской, Кировской, Курганской, Иркутской, Амурской, Томской областей и Чувашии.
А в первом квартале нынешнего года продажи новых электромобилей в России упали на четверть. Было продано всего 13 электрокаров, сообщает "Автостат". Более половины от этого объема приходится на кроссовер Tesla Model X (7 шт.). На втором месте седан Tesla Model S (3 шт.) и Nissan Leaf (3 шт.).
Между тем в ближайшие годы ситуация может измениться. По прогнозам главы Минэнерго Александра Новака, к 2020 году количество электромобилей в России может достигнуть 200 тыс.
Проект правительственной программы развития электрического автотранспорта в РФ до 2025 года предусматривает льготные тарифы на платных дорогах, бесплатные парковки в городах, возможность двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, нулевой транспортный налог и упрощение бюрократических процедур для строительства зарядных станций, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Чтобы создать условия для внедрения электротранспорта "Россети" реализуют всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры. В частности, в 2017 году компания планирует открыть 300 электрозаправок, а к 2018 году до 1000. Как сообщил первый заместитель генерального директора "Россетей" Роман Бердников, компания планирует активно развивать взаимодействие с АЗС, что, по его словам, особенно актуально на вылетных автомобильных магистралях.
Как уточнили в "Россетях", всего в России установлено более 60 зарядных станций для электромобилей, из которых порядка 30 в Москве. "Россети" предлагают властям столицы разрешить электромобилям ездить по выделенным полосам. Это будет способствовать популяризации электромобилей и создаст предпосылки для их развития, считает Бердников.
Помимо создания и расширения сети электрозаправок, Москва идет по пути внедрения новых видов альтернативного транспорта. В частности, зимой в столице начал обкатку электробус российского производства ЛиАЗ-6274. "Машина имеет международный экологический стандарт ZERO EMISSION, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу", — отметили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Министерство промышленности и торговли РФ в мае поддержало проект первого отечественного электромобиля на солнечных панелях, разрабатываемого командой Polytech Solar на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Проект по созданию отечественного "солнцемобиля" был запущен в мае 2016 года. Автомобиль получил имя SOL, электрическую энергию он получает от солнечных панелей, установленных на крыше. Главное преимущество — возможность автономной зарядки по ходу движения.
Разработчики считают, что этот вид транспорта может быть востребован в России, в частности в Краснодарском крае и других регионах, где большое количество солнечных дней в году. Презентация готового "солнцемобиля" ожидается в июле.