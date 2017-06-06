"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспорт

6 июня в Москве стартовал масштабный автопробег "ЭКОЛОГиЯ". Маршрут охватит более 50 крупных и малых городов России. Проект призван привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды автомобилями и развивающейся отрасли экотранспорта.

Борьба за оздоровление воздуха и снижение числа бензиновых автомобилей на улицах ведется сегодня во всем мире. ТАСС рассказывает о том, как обстоят дела с переходом на экологичный транспорт в других странах и в России.

"Дышать нормальным воздухом"

Быть велосипедистом во Франции полезно и выгодно — в феврале правительство запустило программу, по которой, пересев из своего автомобиля на электробайк, житель государства может получить до €200 компенсации, сообщают французские СМИ.

Парижские власти давно взяли курс на вытеснение автомобилей с городских улиц. Например, в июне минувшего года во французской столице появилась новая система автоматического проката, призванная поддержать распространение экологически чистых видов транспорта. Cityscoot — под таким названием в Париже теперь можно найти электроскутеры, доступные для краткосрочной аренды. Система напоминает уже успешно действующие cервисы проката электромобилей Autolib' и аренды велосипедов Velib'. Основным отличием является отсутствие у Cityscoot специальных стоянок — мотороллеры припаркованы в любом разрешенном для этого месте, а найти их можно при помощи специального приложения для смартфонов.

На начальном этапе на улицах города появилось 150 скутеров. К 2020 году планируется увеличить его до 30 тыс., чтобы охватить ближайшие пригороды Парижа.

В числе других мер борьбы французов за чистый воздух — ограничения на использование старых транспортных средств. С 1 июля 2016 года в столице страны нельзя использовать в будние дни автомобили, выпущенные до 1997 года, а также мотоциклы и скутеры, произведенные до 2000 года. Запрет действует с 8 утра до 8 вечера. "Жители города должны иметь право дышать нормальным воздухом", — обосновала свое решение парижская мэрия.

С 1 сентября 2015 года власти столицы ввели строгий запрет на использование в черте города грузовиков и автобусов, сошедших с конвейера до 1 октября 2001 года. Мэр Анн Идальго пригрозила также, что в 2020 году с парижских улиц исчезнут все машины с дизельными двигателями.

Экотранспорт в мире

В последние годы в Европе наблюдается рост продаж экологичного транспорта — электромобилей, гибридов, автомобилей на водородном топливе и других топливных элементах. Согласно данным, опубликованным 1 февраля Ассоциацией европейских производителей автомобилей, по итогам 2016 года в ЕС и на рынках Европейской ассоциации свободной торговли приобретено более 500 тыс. таких автомобилей, что на 20,3% выше, чем в 2015 году, пишет аналитическое агентство "Автостат".

Интерес к альтернативным видам транспорта стимулируют как дотациями, так и созданием соответствующей инфраструктуры. Например, правительство Финляндии в ближайшие годы планирует резко увеличить количество электрозаправок. Сейчас их всего несколько сотен. По плану кабинета министров через три года их будет 2 тыс., а к 2030 году уже 25 тыс.

Расширяют масштабы использования электромобилей и США. По информации Белого дома, за восемь лет количество зарядных станций для электромобилей в стране возросло с менее чем 500 до более чем 16 тыс. По дорогам США в настоящее время ездит, согласно имеющимся данным, порядка 400 тыс. электрокаров.

Все больше подобных автомобилей появляется и на дорогах стран Азии. Автотранспорт находится в числе основных источников загрязнения воздуха в Пекине — одном из самых неблагополучных в этом плане городов КНР и всего мира. В последние годы власти Китая для снижения нагрузки на окружающую среду реализуют программы, направленные на развитие экологически чистых видов транспорта. Для покупателей "зеленых" авто предусмотрены различные дотации и льготы.

По итогам 2016 года Китай занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов: за 12 месяцев в стране было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств. В трех крупнейших мегаполисах страны — Пекине, Шанхае и Шэньчжэне — была создана крупномасштабная сеть для подзарядки электромобилей. Страна второй год подряд продолжает удерживать лидерство в этом сегменте автотранспорта. К настоящему моменту в мире продано более 1 млн "зеленых" китайских автомобилей.

Согласно статистике, емкость аккумуляторов китайских электромобилей за прошедшие пять лет возросла почти в три раза, одновременно цена на эти машины упала на 60%. Повысилась и безопасность таких авто — в итоге спрос на них в КНР значительно вырос.

Правительство страны намерено и дальше увеличивать популярность электромобилей среди населения. Для этого до конца 2018 года будет оборудовано около 800 тыс. электрозаправок.

Все большее предпочтение альтернативным видам транспорта отдают и японцы. Как сообщила Японская ассоциация производителей автомобилей, в 2016 году первое место по продажам внутри страны занял гибрид Toyota Prius (продано более 248 тыс. единиц).

Благодаря росту количества машин с гибридными установками и жестким экологическим нормам для двигателей, сильного загрязнения воздуха в крупных городах Японии, в том числе Токио, практически не наблюдается. Местные производители делают ставку именно на экологически чистые технологии. Так, Toyota разработала план полного отказа от производства и продажи бензиновых автомобилей в пользу гибридов и машин на топливных элементах к 2050 году.

Российская специфика

В то время как мировые продажи электрокаров растут, в России они продолжают оставаться на очень низком уровне. Росту популярности электромобилей в России мешает отсутствие необходимой инфраструктуры и высокая цена на электромобили.

По итогам 2016 года продажи электромобилей в нашей стране снизились по сравнению с 2015 годом на 28,4% — до 83 (в 2015 году — 116), сообщает "Автостат" со ссылкой на собственное исследование.

На первом месте по продажам на российском рынке остается Tesla, на долю которой приходится около половины (47%) от общего объема (39 проданных машин). Второй по популярности является модель Mitsubishi i-MiEV (20 автомобилей), продажи которой в России уже прекращены, отмечают в "Автостате". Третью позицию занимает Nissan Leaf (18 автомобилей).

По данным агентства, 60% от всего объема реализованных электрокаров встали на учет в столичном регионе — Москве и Подмосковье. 10 машин были реализованы в Санкт-Петербурге (с учетом Ленинградской области), еще девять — в Приморском крае и по две — в Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области. Еще по одному электромобилю приобрели жители Мурманской, Пензенской, Кировской, Курганской, Иркутской, Амурской, Томской областей и Чувашии.

А в первом квартале нынешнего года продажи новых электромобилей в России упали на четверть. Было продано всего 13 электрокаров, сообщает "Автостат". Более половины от этого объема приходится на кроссовер Tesla Model X (7 шт.). На втором месте седан Tesla Model S (3 шт.) и Nissan Leaf (3 шт.).

Между тем в ближайшие годы ситуация может измениться. По прогнозам главы Минэнерго Александра Новака, к 2020 году количество электромобилей в России может достигнуть 200 тыс.

Проект правительственной программы развития электрического автотранспорта в РФ до 2025 года предусматривает льготные тарифы на платных дорогах, бесплатные парковки в городах, возможность двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, нулевой транспортный налог и упрощение бюрократических процедур для строительства зарядных станций, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.

Чтобы создать условия для внедрения электротранспорта "Россети" реализуют всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры. В частности, в 2017 году компания планирует открыть 300 электрозаправок, а к 2018 году до 1000. Как сообщил первый заместитель генерального директора "Россетей" Роман Бердников, компания планирует активно развивать взаимодействие с АЗС, что, по его словам, особенно актуально на вылетных автомобильных магистралях.

Как уточнили в "Россетях", всего в России установлено более 60 зарядных станций для электромобилей, из которых порядка 30 в Москве. "Россети" предлагают властям столицы разрешить электромобилям ездить по выделенным полосам. Это будет способствовать популяризации электромобилей и создаст предпосылки для их развития, считает Бердников.

Помимо создания и расширения сети электрозаправок, Москва идет по пути внедрения новых видов альтернативного транспорта. В частности, зимой в столице начал обкатку электробус российского производства ЛиАЗ-6274. "Машина имеет международный экологический стандарт ZERO EMISSION, который характеризуется полным отсутствием вредных выбросов в атмосферу", — отметили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

От автомобиля к "солнцемобилю"

Министерство промышленности и торговли РФ в мае поддержало проект первого отечественного электромобиля на солнечных панелях, разрабатываемого командой Polytech Solar на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Проект по созданию отечественного "солнцемобиля" был запущен в мае 2016 года. Автомобиль получил имя SOL, электрическую энергию он получает от солнечных панелей, установленных на крыше. Главное преимущество — возможность автономной зарядки по ходу движения.

Разработчики считают, что этот вид транспорта может быть востребован в России, в частности в Краснодарском крае и других регионах, где большое количество солнечных дней в году. Презентация готового "солнцемобиля" ожидается в июле.