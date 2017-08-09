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Первые беспилотные авто могут появиться в аэропортах

Экономика и бизнес
9 августа, 14:25 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 9, августа. /ТАСС

Председатель наблюдательного совета ООО "Базовый элемент" Олег Дерипаска также заявил, что не считает беспилотный автотранспорт "далеким будущим"

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ГОРКИ, 9 августа. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета ООО "Базовый элемент" Олег Дерипаска считает, что первые беспилотные автомобили могут быть внедрены в аэропортах. "Есть участки, которые уже сейчас готовы [к использованию беспилотного автотранспорта], - заявил он на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. - Допустим, аэропортовый транспорт, логистические участки цепочек уже сейчас могут быть оснащены автопилотом".

Дерипаска не считает беспилотный автотранспорт "далеким будущим". "Уже через 10 лет мы это увидим, - уверен он. - Важно, что эта программа развивается".

Дерипаска рассказал главе правительства о модернизации модельного ряда ГАЗа. "Мы понимаем, что будем производить вплоть до 2025 года", - подчеркнул он. Глава набсовета "Базового элемента" отметил важность субсидирования спроса. Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в отрасли была создана программы ускоренной модернизации газового сегмента, которая предусматривает снижение издержек и экологической нагрузки на города.

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Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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