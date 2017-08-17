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Минкомсвязь предлагает обезопасить рунет от иностранного влияния

Экономика и бизнес
17 августа, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Подготовленные министерством поправки предусматривают проведение мероприятий, направленных на создание устойчивости российского интернета

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь России подготовила поправки в закон "О связи", предусматривающие несколько мероприятий, направленных на создание целостности и устойчивости российского сегмента интернета. Документ и пояснительная записка к нему размещены на официальном портале раскрытия правовой информации.

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В ноябре 2016 года министерство уже представляло на общественное обсуждение законопроект, который вносил поправки в закон "О связи" в части обеспечения стабильности и защищенности рунета. Тогда Минкомсвязь предлагала создать специальную государственную информационную систему, в которой будет собрана информация об IP-адресах, критических элементах интернета, а также о его интеграции с международными сетями. Также министерство предлагало законодательно урегулировать вопрос организации точек обмена трафиком и пропуска трафика на территории РФ.

В пояснительной записке говорится, что в ходе исследований, проводимых в России, выявлены проблемы, которые могут повлиять на целостность и устойчивость интернета. Для того чтобы предотвратить нарушения в его работе, Минкомсвязь предлагает замыкать национальный трафик внутри страны, создавать средства контроля и управления трафиком также на территории России и устранять возможные вмешательства в работу интернета из-за рубежа.

"Основная цель [подготовленного законопроекта], безусловно, в том, что если мы будем отключены от мирового рынка, у нас интернет работал. Именно поэтому стоит вопрос внутреннего трафика, потому что сейчас очень большая часть идет через "зарубеж", - сказал в беседе с ТАСС советник президента России по интернету Герман Клименко.

Он напомнил, что эта проблема стала особенно актуальной в связи с отключением ряда сервисов в Крыму. "Раньше я бы больше придерживался позиции, что интернет многонационален и на него никто не влияет. Но после отключения Google Play в Крыму мы находимся в таком знании, что, в общем-то все, что касается интернета - на самом деле не интернационально и не независимо. Поэтому, конечно, запасной план иметь надо", - сказал Клименко.

Домены

Минкомсвязь также считает, что России необходимо создание инструментов, обеспечивающих функционирование доменных имен. "Для предотвращения возможности вмешательства в работу национального сегмента сети интернет предусмотрено создание на территории России национальной системы корневых серверов DNS", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

"У нас есть сайты, которые "живут" на территории России, но пользуются доменными зонами .com, .online. Это все нужно здесь поддержать. Мы видим в этом вопросе полную аналогию с национальной платежной системой и карточками Visa и MasterCard. Все платежи раньше проходили через другие страны. Основная идея национальной платежной системы в том, чтобы все платежи вращались бы здесь, и данные оставались здесь. А мы доверяли многое той стороне. Так и с доменами: надо иметь запасной вариант", - сказал Клименко.

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Персоны
Клименко, Герман Сергеевич
Темы
Регулирование интернета в России
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Россия
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