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"Алроса" переводит горняков рудника "Мир" на другие предприятия

Экономика и бизнес
17 августа, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В период простоя рудника рабочие подземной добычи будут получать заработную плату в размере среднемесячного заработка, отметили в компании

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Алроса" трудоустроит работников рудника "Мир", на котором 4 августа произошла авария, на других предприятиях компании, говорится в сообщении "Алросы".

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В соответствии с ранее подписанным приказом президента "Алросы", руководители структурных подразделений при участии производственных, кадровых и социальных отделов компании готовятся к мероприятиям по заполнению вакантных должностей работниками рудника, находящимися в простое. Программы по переводу будут рассматриваться и утверждаться отдельно по каждой промышленной площадке, уточняется в сообщении.

"Важно, что в работе с персоналом будут учтены направления, связанные и с переподготовкой, и с трудоустройством не только по мирнинской, но и в удачнинской (рудник "Удачный" - прим. ред.), а также айхальской (рудник "Айхал" - прим. ред.) площадках и в дочерних обществах компании. Будет также отрабатываться возможность трудоустройства на предприятиях Республики Саха (Якутия). Мы будем заниматься переподготовкой по профессиям основного профиля деятельности структурных подразделений и востребованных в компании. На руднике "Мир" работают более 1100 сотрудников "Алросы". Никто из них не останется без работы", - цитирует пресс-служба компании начальника управления кадров "Алросы" Александра Стаценко.

В период простоя рудника "Мир" рабочие подземной добычи будут получать заработную плату в размере среднемесячного заработка, остальные сотрудники - в размере двух третей среднемесячного заработка, напомнили в "Алросе".

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