Эксперт: территорию технопарка ЗИЛ нужно использовать под развитие МСБ

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Территория будущего технопарка ЗИЛ, где ранее находился легендарный автозавод им. Лихачева, должна быть использована только под развитие малого и среднего бизнеса, размещение крупного производства нецелесообразно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор столичного технополиса "Москва" Игорь Ищенко.

В конце июля 2017 года столичные власти анонсировали проект по редевелопменту части территорий промышленной зоны ЗИЛ, где до 2022 года должны быть построены музей АМО ЗИЛ и технопарк. Начальная стоимость участка в 4 гектара равнялась 1,13 млрд рублей. Кроме того, по условиям контракта инвестор должен вложить в создание технопарка не менее 4 млрд рублей собственных средств.

"Место находится в черте города и в дорогостоящем районе, здесь есть строгие ограничения по санитарным нормам, шуму и вибрациям. Размещение больших производств экономически и технологически неоправданно, особенно с учетом находящейся рядом жилой застройки. Поэтому технопарк нужно использовать под развитие малого и среднего бизнеса", - сказал Ищенко.

По его словам, это могут быть малые и средние предприятия, работающие не только в сфере автомобильной промышленности, но и в IT-сфере.

"Конечно, "автомобильное наследие" бывшего завода вполне подойдет для размещения профильных компаний. Однако главное назначение технопарка - это место притяжения людей с профессиональным образованием, которые могут создавать высокотехнологичный бизнес, способный заполнить рынок города", - пояснил директор.

Сохранение истории

Как сообщили ТАСС в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства, столичные власти хотят сохранить историю легендарного завода при дальнейшей эксплуатации будущего технопарка. Предполагается, что технопарк будет специализироваться на радиоэлектронике, автомобильной и авиационной промышленности.

"Важно сохранить историю легендарного завода, поэтому на территории технопарка будет создан музей ЗИЛа", - пояснили в департаменте.

Концепция развития территории технопарка ЗИЛ подразумевает создание музейно-выставочного комплекса, где будут располагаться автомобили марки "ЗИЛ", а также внедрение мультимедийных и интерактивных технологий в музейное пространство, следует из материалов будущего проекта технопарка, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По мнению заместителя предправления ассоциации инвесторов Москвы Елены Соловьевой, необходимо сохранить тот потенциал, который ранее имелся у конструкторского бюро ЗИЛа.

"Президент России недавно заявил, что у нас все-таки ведется работа над созданием автомобилей для руководства страны. Возможно, на базе ЗИЛа стоит этот процесс возобновить", - подчеркнула она.

Подойдет и для IT

Управляющий партнер консалтинговой компании Praedium Александр Ошурко считает, что возможность размещения в технопарке становится все более и более востребованной рынком.

"Якорных арендаторов на данном этапе проекта предсказать сложно. Расположение объекта достаточно привлекательное, площади имеют потенциал к высокому спросу. Вероятнее всего, объект будет представлять собой смешанную инфраструктуру для IT-кластера", - поделился Ошурко.

По его мнению, окупаемость проекта займет не более 6 лет, учитывая налоговые преференции и удачную локацию.

Статус технопарка

Компания "НПП "Итэлма" стала единственным участником конкурса на покупку части территории промзоны ЗИЛ под создание технопарка, следует из материалов на инвестиционном портале Москвы. Ценовое предложение компании совпадает с начальной (максимальной - прим. ТАСС) стоимостью контракта в 1,13 млрд рублей. Сейчас она на рассмотрении у города.

В департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства пояснили ТАСС, что проект сможет получить статус технопарка только после завершения строительства объекта. Однако для этого необходимо соответствовать определенным экономическим показателям. На объекте должно быть производство, высокотехнологичное оборудование, единый собственник имущественного комплекса и так далее.

"Присвоение статуса технопарка снижает налоговую нагрузку на объект в среднем на 17-25%", - пояснил представитель департамента.

В Москве работает 30 технопарков, каждый из которых имеет специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями. На сегодняшний день в столичных технопарках работает более 1,5 тыс. резидентов, занимающихся исследованиями и разработками в сфере высоких технологий.