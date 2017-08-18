ФАС удовлетворила ходатайство "Открытия" на приобретение контроля в "Росгосстрахе"

ТАСС, 18 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Открытие-Информ" (принадлежит "Открытие Холдингу", по данным СПАРК) и банка "ФК Открытие" о приобретении контроля в "Росгосстрахе", следует из данных антимонопольного ведомства.

ФАС, в частности, разрешила "Открытию" приобрести 100% доли в ООО "РГС Холдинг", ООО "РГС Активы" и ООО "РГСН", а также право, позволяющее определять условия осуществления предпринимательской деятельности страховой компании "Росгосстрах".

Информация о переговорах по объединению группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие" появилась в конце 2016 года, до сих пор о сделке стороны официально не объявляли. Весной 2017 года "Открытие" вложило в "Росгосстрах" 30 млрд рублей и еще 10 млрд рублей - в июле.

О структуре сделки

Контроль в "Росгосстрахе" планируется получить в результате приобретения компанией "Открытие-Информ" 100% долей в уставном капитале трех ООО - "РГС Холдинг" (основной акционер "Росгосстраха, 31,7%), "РГС активы" (владеет 3,3% "Росгосстраха") и "РГС недвижимость", следует из данных ФАС.

Банк "Открытие" уже контролирует 19,8% "Росгосстраха", 15,4% заложены банку в рамках сделки репо. Таким образом, в случае завершения заявленной в ФАС сделки структуры "Открытия" будут контролировать минимум 54,8% "Росгосстраха".

Кроме того, как ранее сообщал ТАСС, акции "Росгосстраха" есть у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Лукойл-Гарант", входящего в группу "Открытие" (по подсчетам ТАСС - около 9% акций).

Как ранее сообщалось, итогом объединения, которое будет происходить в 2017-2018 годах, должно стать создание крупнейшей в России частной финансовой группы с активами более 4 трлн рублей и клиентской базой 50 млн человек.

20 июня ФАС одобрила покупку "Открытие Холдингом" 76% акций "Росгосстрах банка" (входит в группу "Росгосстраха"). О том, состоялась ли покупка, не сообщалось.

"Росгосстрах" - один из крупнейших страховщиков РФ, до июля 2017 года - лидер рынка ОСАГО. Этот бизнес стал главной причиной убытка страховщика, который в 2016 году вырос в 6,6 раз и достиг 33,3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности.

В банке "Открытие" второй месяц продолжается отток средств: в июле отток средств физических лиц составил 36 млрд рублей, юридических лиц - 319 млрд рублей. Отток носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, сообщали ранее ТАСС в банке.