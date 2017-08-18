Глава Коми оценил перспективы "Интаугля" на 30-50 лет

ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. АО "Интауголь", которое является градообразующим предприятием моногорода Инта в Коми, имеет перспективы развития, шахта пытается развивать другие лавы, которые дадут возможность угледобычи на ближайшие 30-50 лет. Об этом заявил в пятницу в ходе II Международного форума "Доступная Арктика" в Воркуте глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По его словам, "накопленная задолженность по зарплате выплачена, шахтеры деньги получили, справедливость восстановлена".

"Мы не отказываемся и дальше вести это предприятие, несмотря на сегодняшние экономические условия и действие санкций. Многие пытаются перейти на более удобные виды топлива, но наши партнеры, в первую очередь ОГК-2 (входящая в структуру ОГК-2 Череповецкая ГРЭС является основным потребителем угля из Инты - прим. ТАСС) вселяют уверенность, что у шахты есть перспектива", - сказал Гапликов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что "шахта активно пытается развивать другие направления и лавы, которые дадут перспективу на 30-50 лет вперед".

Как сообщил ранее ТАСС, АО "Интауголь" в целях оптимизации расходов намерено сократить до декабря 2017 года около 17% персонала - 246 человек. С мая этого года работа на шахте приостановлена по всем направлениям, за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находится в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка.

Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требует инвестиций. Имеется договоренность, что все находящиеся на складе "Интаугля" 180 тыс. тонн угольного отсева будут поставлены на Череповецкую ГРЭС, основному потребителю угля из Инты.

О шахте

Как сообщалось ранее, "Интауголь" остается градообразующим предприятием моногорода Инта с населением около 30 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. человек заняты на угледобыче. Интинская шахта - единственная из действовавших здесь пяти шахт, остальные были закрыты из-за нерентабельности.

В результате частой смены собственников и неэффективного управления в ноябре 2015 года шахта была признана банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017 года из предприятия - банкрота было выделено здоровое ядро, и создана новая компания - АО "Интауголь".

По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое с 2,5 до 1,2 млн т горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. На сегодня шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.

По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги на март 2017 года составляли порядка 4 млрд рублей. В конце июня этого года из резервного фонда главы региона было выделено более 166 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Долг нового предприятия был погашен полностью, за предприятием - банкротом осталось еще более 30 млн рублей долга.

Будущее интинской шахты будет зависеть от решения на федеральном уровне. Перспективы обозначатся, если будет принято решение сохранить Череповецкую ГРЭС в вынужденном режиме работы на угле.