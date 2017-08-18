Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Коми оценил перспективы "Интаугля" на 30-50 лет

Экономика и бизнес
18 августа, 18:53 UTC+3 ВОРКУТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

"Интауголь" является градообразующим предприятием моногорода Инта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. АО "Интауголь", которое является градообразующим предприятием моногорода Инта в Коми, имеет перспективы развития, шахта пытается развивать другие лавы, которые дадут возможность угледобычи на ближайшие 30-50 лет. Об этом заявил в пятницу в ходе II Международного форума "Доступная Арктика" в Воркуте глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По его словам, "накопленная задолженность по зарплате выплачена, шахтеры деньги получили, справедливость восстановлена".

"Мы не отказываемся и дальше вести это предприятие, несмотря на сегодняшние экономические условия и действие санкций. Многие пытаются перейти на более удобные виды топлива, но наши партнеры, в первую очередь ОГК-2 (входящая в структуру ОГК-2 Череповецкая ГРЭС является основным потребителем угля из Инты - прим. ТАСС) вселяют уверенность, что у шахты есть перспектива", - сказал Гапликов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что "шахта активно пытается развивать другие направления и лавы, которые дадут перспективу на 30-50 лет вперед".

Как сообщил ранее ТАСС, АО "Интауголь" в целях оптимизации расходов намерено сократить до декабря 2017 года около 17% персонала - 246 человек. С мая этого года работа на шахте приостановлена по всем направлениям, за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находится в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка.

Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требует инвестиций. Имеется договоренность, что все находящиеся на складе "Интаугля" 180 тыс. тонн угольного отсева будут поставлены на Череповецкую ГРЭС, основному потребителю угля из Инты.

О шахте

Как сообщалось ранее, "Интауголь" остается градообразующим предприятием моногорода Инта с населением около 30 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. человек заняты на угледобыче. Интинская шахта - единственная из действовавших здесь пяти шахт, остальные были закрыты из-за нерентабельности.

В результате частой смены собственников и неэффективного управления в ноябре 2015 года шахта была признана банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017 года из предприятия - банкрота было выделено здоровое ядро, и создана новая компания - АО "Интауголь".

По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое с 2,5 до 1,2 млн т горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. На сегодня шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.

По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги на март 2017 года составляли порядка 4 млрд рублей. В конце июня этого года из резервного фонда главы региона было выделено более 166 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Долг нового предприятия был погашен полностью, за предприятием - банкротом осталось еще более 30 млн рублей долга.

Будущее интинской шахты будет зависеть от решения на федеральном уровне. Перспективы обозначатся, если будет принято решение сохранить Череповецкую ГРЭС в вынужденном режиме работы на угле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
3
Теракты в Каталонии. Хроника событий
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
6
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
7
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама