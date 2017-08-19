Бонусная программа Air Berlin приостановлена после объявления о банкротстве

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БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Клиенты авиакомпании Air Berlin больше не смогут обменять собранные ими "бонусные мили" на бесплатные полеты или специальные премии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте бонусной программы концерна Topbonus Air Berlin.
"Мы должны приостановить сбор миль и их обмен до тех пор, пока не будет ясности относительно ситуации в Air Berlin", - отмечается в заявлении.
"Авиакомпания сожалеет о том, что владелец контрольного пакета акций, очевидно, больше не хочет продолжать программу", - подчеркнул представитель Air Berlin.
15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период, правительство Германии было вынуждено выдать авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin, интерес к приобретению которого помимо Lufthansa проявляет еще два авиаперевозчика.
Etihad владеет 70% бонусной программы Topbonus, сама Air Berlin - 30%.