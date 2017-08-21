"Известия": маркировка пива может привести к его удорожанию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В Министерстве финансов считают, что маркировка пива акцизными марками приведет к удорожанию продукции, а это подтолкнет покупателей к потреблению крепкого алкоголя. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Ильи Трунина в Госдуму.

"Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции, - следует из письма замминистра, с текстом которого ознакомилось издание. - Что, в свою очередь, может привести к смещению спроса в сторону крепких алкогольных напитков. Рост цены и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий". Также он отметил, что сейчас органы госвласти обладают достаточным набором инструментов для эффективного контроля производства и оборота пивоваренной продукции.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, "Известиям" сообщили, что при формировании позиции по этому поводу будут опираться на мнение Минфина.

По действующему законодательству, пишет газета, основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета готовой продукции. Данное оборудование также должно иметь средства фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему.

Ранее Трунин заявлял, что пиво следует подвергать маркировке по аналогии с меховыми изделиями и лекарствами.