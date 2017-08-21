Продление Транссибирской магистрали до Вены будет стоить €6,5 млрд

ВЕНА, 21 августа. /ТАСС/. Продление железной дороги с широкой колеей от Кошице (Словакия) до Вены можно начать в 2023 году, это позволит связать Транссибирскую магистраль с центром Европы. Строительство обойдется в €6,5 млрд. Об этом говорится в экономическом обосновании "широкой колеи" Кошице - Вена, которое представило Министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии.

"Австрия является логичным местом завершения Транссибирской магистрали. Транссиб у нас получит выход на европейскую железнодорожную сеть, судоходство и аэропорт Вены", - заявил в рамках презентации глава Минтранса Йорг Ляйхтфрид.

По его словам, технически строительство можно начать в 2023 году, тогда ввести в эксплуатацию участок получится в 2033. "Я хочу сделать Австрию логистическим связующим звеном Европы", - отметил Ляйхтфрид и добавил, что решение о строительстве участка длиной 400 км от Кошице до Вены необходимо принимать безотлагательно.

Как отмечается в экономическом обосновании, продление "широкой колеи" со строительством железнодорожного терминала на австрийской территории может дать большой толчок австрийской экономике. Проект позволит ежегодно курсировать около 20 тыс. поездам с 67 вагонами. Общая стоимость затрат на продление железной дороги и строительство сухого дока составит почти €6,5 млрд. Строительство также позволит создать 127 тыс. рабочих мест.

При этом в Вене отмечают, что санкции Европейского союза в отношении России не смогут помешать реализации этого проекта, поскольку в ЕС выступают за продление железной дороги. Новый участок позволит пустить поезда от Вены до Владивостока, то есть из Европы до Тихого океана.

Крупный инвестпроект

Строительство широкой железнодорожной колеи Кошице - Вена стало за последнее время наиболее крупным проектом инвестиционно-проектной деятельности России и Австрии. Это продление за пределы постсоветского пространства широкой так называемой русской железнодорожной колеи. Ранее сообщалось, что подготовка экономического обоснования должна была завершиться в декабре прошлого года. Российская сторона надеялась, что в начале 2017 года проект перейдет на новый этап предпроектного обследования и проектирования.

В проекте задействованы компании четырех стран - Австрии, Словакии, Украины и России. Как отмечал торговый представитель России в Австрии Александр Потемкин, "широкая колея" должна стать наиболее эффективным воплощением в жизнь транспортного маршрута в рамках так называемого Великого шелкового пути.

Железнодорожные компании Австрии, России, Украины и Словакии в 2009 году создали совместное предприятие, зарегистрированное в Вене с целью продления железной дороги с шириной колеи 1520 мм от Кошице до Братиславы и Вены. Железнодорожная колея в России имеет ширину 1520 мм, ширина европейской железнодорожной колеи - 1435 мм. Планируется, что ширококолейная железная дорога в Европу пойдет от границы Словакии и Украины до Братиславы с выходом на Вену и созданием логистического центра на Дунае.