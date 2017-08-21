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УК по созданию российской промзоны в Египте могут учредить до середины 2018 года

Экономика и бизнес
21 августа, 18:44 UTC+3 МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Межправительственное соглашение находится на рассмотрении правительства Египта, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Управляющая компания по реализации проекта создания российской промышленной зоны в Египте может быть учреждена до середины 2018 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

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"Очень рассчитываем, что управляющая компания по реализации российской промышленной зоны будет уже учреждена в середине следующего года для того, чтобы перейти на финальную фазу реализации этого проекта, - сказал Мантуров. - Для того, чтобы это произошло, нам надо подписать межправительственное соглашение, которое находится на рассмотрении правительства Египта".

Также, по словам Мантурова, обсуждались вопросы привлечения к проекту российской промзоны в Египте предприятий из стран-членов ЕврАзЭС. "Проявляется интерес в первую очередь компаниями из Белоруссии, поскольку там развитый машиностроительный и машинотехнический комплексы. Поэтому их мы также будет привлекать к этой работе", - добавил министр.

Он подчеркнул, что сейчас Минпромторг находится в активном поиске инвесторов проекта, которые планируют разместить свое производство в промзоне. "Таких уже более 15", - заявил Мантуров.

Российская промзона в Египте

Российская промышленная зона - территория с особым налоговым режимом для российских компаний и их партнеров - разместится в особой экономической зоне Суэцкого канала. Перспективной российская сторона считает площадку в 525 га, расположенную в Восточном Порт-Саиде, у входа в Суэцкий канал из Средиземного моря. По прогнозу Минпромторга России, на создание зоны уйдет 13 лет.

Российская промышленная зона в Египте, проект создания которой сейчас разрабатывается Москвой и Каиром, потребует вложений в производства и инфраструктуру в размере $6,9 млрд, сообщали в Минпромторге. По прогнозам министерства, резиденты промзоны к 2026 году смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. В настоящее время Москва и Каир работают над окончательным согласованием условий размещения промзоны.

Резидентами зоны чаще всего называются автомобилестроительные и фармацевтические компании. Так, в состав последней делегации российских компаний в Египет для изучения перспектив вошли "Камаз", "Группа ГАЗ", "Автоваз", УАЗ, "Трансмашхолдинг", "Ростсельмаш", "Метпромстрой", а также фармацевтические компании - "Герофарм", "Верофарм", "Генериум", "Фармасинтез" и другие. Также известно, что "Биокад" не исключает возможности локализовать производство на территории российской промзоны в Египте.

Первые резиденты, по расчетам Минпромторга, выйдут на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.

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