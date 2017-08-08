Инвестиции в создание российской промзоны в Египте составят около $6,9 млрд

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Срок реализации проекта по созданию российской промышленной зоны в Египте составит 13 лет и потребует около $6,9 млрд инвестиций, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга России.

"Ожидается, что срок реализации проекта российской промышленной зоны составит 13 лет и будет разбит на три этапа. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании в инфраструктуру составит около $6,9 млрд", - сказали в министерстве.

При этом $6,4 млрд - это вложения резидентов и инвесторов, остальное - управляющей компании в инфраструктуру. Ожидается, что объем инвестиций в инфраструктуру за счет бюджета составит не более трети, отметили в Минпромторге.

Ведомство также заявило, что резиденты российской промышленной зоны в Египте к 2026 году смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно.

"Прогнозируется, что к 2026 году объем произведенной продукции резидентами российской промышленной зоны составит около $3,6 млрд в год", - сказали в министерстве.