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Инвестиции в создание российской промзоны в Египте составят около $6,9 млрд

Экономика и бизнес
8 августа, 17:18 UTC+3

В Минпромторге заявили, что реализация проекта займет 13 лет и будет разбита на три этапа

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Срок реализации проекта по созданию российской промышленной зоны в Египте составит 13 лет и потребует около $6,9 млрд инвестиций, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга России.

"Ожидается, что срок реализации проекта российской промышленной зоны составит 13 лет и будет разбит на три этапа. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании в инфраструктуру составит около $6,9 млрд", - сказали в министерстве.

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При этом $6,4 млрд - это вложения резидентов и инвесторов, остальное - управляющей компании в инфраструктуру. Ожидается, что объем инвестиций в инфраструктуру за счет бюджета составит не более трети, отметили в Минпромторге.

Ведомство также заявило, что резиденты российской промышленной зоны в Египте к 2026 году смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно.

"Прогнозируется, что к 2026 году объем произведенной продукции резидентами российской промышленной зоны составит около $3,6 млрд в год", - сказали в министерстве.

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