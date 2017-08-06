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В Египте заявили, что Москва и Каир завершили все переговоры по реакторам для АЭС в Дабаа

Экономика и бизнес
6 августа, 21:24 UTC+3 КАИР КАИР 6, августа. /ТАСС

Министр электроэнергетики и возобновляемых ресурсов отметил, что юридическая проверка двух договоров полностью завершена, еще два находятся в стадии проверки Госсоветом Египта

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КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Египет завершил все переговоры с Россией относительно реакторов для атомной электростанции в Дабаа. Четыре основных договора между сторонами будут готовы к исполнению после их окончательной проверки Государственным советом (административным судом). Об этом в воскресенье заявил египетский министр электроэнергетики и возобновляемых ресурсов Мухаммед Шакер.

По его словам, юридическая проверка двух из четырех договоров по АЭС в Дабаа "полностью завершена", а еще два "находятся в стадии проверки" Государственным советом Египта. Шакер также сообщил, что была проделана "огромная работа с привлечением международных консультантов для изучения технической и юридической сторон договоренностей".

Министр высказал надежду, что египетские инженерные войска справятся с задачей очистки от мин территории, предназначенной для строительства АЭС в Дабаа, в течение шести месяцев. Он также отметил, что российская компания "Росатом", задействованная в проекте, предоставит Египту "АЭС третьего поколения с наивысшим уровнем безопасности и защиты".

Ранее в воскресенье египетские министерства электроэнергетики и инвестиций и международного сотрудничества подписали протокол о сотрудничестве для очистки от мин и других предметов, оставшихся со времен нескольких войн, территории, выделенной под АЭС в Дабаа. Площадь этой территории - 4,533 га, согласно подписанному протоколу, на разминирование выделено 2 млн египетских фунтов (более $110 тыс.).

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17 июля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совещания Высшего совета по мирному использованию атомной энергии высказался за максимальную эффективность проекта строительства АЭС в Дабаа с целью "привлечения в страну технологий, развития местных промышленных производств и научных исследований в этой жизненно важной сфере". Ас-Сиси также указал на важность "повышения квалификации египетских кадров, которые будут работать на этом проекте, до мирового уровня и организации их обучения".

АЭС в Дабаа

19 ноября 2015 года в Каире было заключено российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в республике атомной электростанции (в Дабаа) в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС.

Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты Египтом по кредиту начнутся в октябре 2029 года. Атомная электростанция будет возведена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке трассы в районе города Эль-Аламейн). На этапе строительства планируется задействовать более 20 тыс. человек, а после введения станции в эксплуатацию для обеспечения ее работы будут привлечены около 4 тыс. человек.

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