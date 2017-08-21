Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР

Экономика и бизнес
21 августа, 18:26 UTC+3 МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Босния и Герцеговина стала последним кредитором бывшего Советского Союза, сумма неурегулированного обязательства составила $125,2 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боснийские флаги возле здания правительства в Сараево, Босния

Боснийские флаги возле здания правительства в Сараево, Босния

© AP Photo/Amel Emric

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минфин России сообщил о завершении погашения задолженности РФ по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом говорится в материалах ведомства. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством - кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались неурегулированными.

Смотрите также

Платежом красен: почему Россия возвращала долги СССР

"Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн урегулирована соглашением между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия - прим. ТАСС), подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года. РФ 8 августа погасила задолженность перед Боснией и Герцеговиной единовременным денежным платежом", - говорится в сообщении Минфина.

Государственный внешний долг РФ перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину).

В части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Распад СССР
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
6
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублей
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама