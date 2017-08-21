Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минфин России сообщил о завершении погашения задолженности РФ по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом говорится в материалах ведомства. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством - кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались неурегулированными.
"Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн урегулирована соглашением между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия - прим. ТАСС), подписанным в Москве 21 марта 2017 года и вступившим в силу 20 июля 2017 года. РФ 8 августа погасила задолженность перед Боснией и Герцеговиной единовременным денежным платежом", - говорится в сообщении Минфина.
Государственный внешний долг РФ перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину).
В части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года.