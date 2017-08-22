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"Белая Дача" закрыла совместное предприятие в Турции

Экономика и бизнес
22 августа, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Возобновлять сотрудничество по выращиванию салата айсберг не планируется, началось производство в тепличном комплексе в Кисловодске

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Белая Дача" закрыла совместное предприятие с турецкими партнерами по выращиванию салата айсберг и не планирует возобновлять сотрудничество, рассказал ТАСС основатель "Белой Дачи" Виктор Семенов.

"Мы его закрыли уже, возобновлять сотрудничество не будем, даже распродали имущество", - заявил он.

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Семенов также рассказал, что уже началось производство салата в тепличном комплексе в Кисловодске. "Вчера произошел первый посев, уже на роботизированной салатной линии. Процесс пошел", - отметил основатель "Белой Дачи", добавив, что с этого года компания переходит на 100% импортозамещение по бэби-лифам (сорт салата).

Ранее сообщалось, что агрохолдинг "Белая дача" намерен "разморозить" совместное предприятие (СП) с турецкими партнерами по выращиванию салата айсберг, которое было приостановлено на фоне ухудшения отношений между РФ и Турцией.

Основатель "Белой Дачи" ранее заявлял, что Турция была ключевой площадкой для холдинга по выращиванию салата айсберг после того, как компания решила прекратить импорт с юга Европы. Однако на фоне продэмбарго России в отношении Турции "Белая дача" объявила о намерении закрыть совместное предприятие по салатам. Холдинг искал землю для выращивания салата айсберг в Абхазии и Южной Осетии.

Группа компаний "Белая дача" объединяет несколько направлений бизнеса: выращивание и переработку овощной и салатной продукции, девелопмент и строительство коммерческой недвижимости. "Белая дача" является поставщиком свежей салатной продукции ресторанов McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.

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