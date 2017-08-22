Мадуро: процесс восстановления Венесуэлы и ее экономики уже начался

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Процесс восстановления Венесуэлы и ее экономики после четырех месяцев кризиса уже начался. Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.
"Начался процесс восстановления экономики и борьбы с инфляцией, причины которой кроются за пределами Венесуэлы", - сказал он.
"Чтобы восстановиться [после кризиса], нужно время, - отметил Мадуро. - Но Конституционная ассамблея продемонстрировала свою силу, и теперь нам нужно укрепить этот переход, для этого необходимо предпринять целый ряд шагов - защитить страну от финансовой блокады, которую объявил президент США Дональд Трамп".
По словам венесуэльского лидера, важно работать над "двигателями развития страны в постнефтяную эпоху". "Процесс восстановления Венесуэлы уже начался. Уверен, что в ближайшее время Конституционная ассамблея организует социальный и политический диалог в стране", - заявил он.