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Мадуро: процесс восстановления Венесуэлы и ее экономики уже начался

Экономика и бизнес
22 августа, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Президент республики призвал "защитить страну от финансовой блокады, которую объявил президент США"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Процесс восстановления Венесуэлы и ее экономики после четырех месяцев кризиса уже начался. Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.

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"Начался процесс восстановления экономики и борьбы с инфляцией, причины которой кроются за пределами Венесуэлы", - сказал он.

"Чтобы восстановиться [после кризиса], нужно время, - отметил Мадуро. - Но Конституционная ассамблея продемонстрировала свою силу, и теперь нам нужно укрепить этот переход, для этого необходимо предпринять целый ряд шагов - защитить страну от финансовой блокады, которую объявил президент США Дональд Трамп".

По словам венесуэльского лидера, важно работать над "двигателями развития страны в постнефтяную эпоху". "Процесс восстановления Венесуэлы уже начался. Уверен, что в ближайшее время Конституционная ассамблея организует социальный и политический диалог в стране", - заявил он.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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