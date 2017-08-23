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Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ

Экономика и бизнес
23 августа, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Всего с начала 2017 года в стране было выловлено более трех млн тонн рыбы

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил, что вся выловленная российскими судами в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба должна доставляться на территорию РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

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"Установить, что уловы водных биологических ресурсов, добытых российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации," - говорится в документе.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее, на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока, премьер-министр отметил, что рыбная промышленность развивается "неплохо". Общий вылов рыбы в РФ в текущем году уже превысил три млн тонн. Это почти на 3,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, почти на 30% вырос экспорт в данной сфере.

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