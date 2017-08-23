Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил, что вся выловленная российскими судами в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба должна доставляться на территорию РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

"Установить, что уловы водных биологических ресурсов, добытых российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию Российской Федерации," - говорится в документе.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее, на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока, премьер-министр отметил, что рыбная промышленность развивается "неплохо". Общий вылов рыбы в РФ в текущем году уже превысил три млн тонн. Это почти на 3,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, почти на 30% вырос экспорт в данной сфере.