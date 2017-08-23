"Транснефть" 18 августа получила от Сбербанка предложение о мировом соглашении

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Транснефть" получила официальное предложение о мировом соглашении от Сбербанка 18 августа.
Компания подаст кассационную жалобу на решение апелляционного суда по спору со Сбербанком на 66 млрд рублей, считает, что на суд оказывалось давление, а официальное предложение о мировом соглашении поступило накануне суда, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.
"По получении решения суда в полном объеме компания подаст жалобу в кассационную инстанцию. Что касается мирового соглашения, то впервые официальное предложение мы получили от Сбербанка в прошедшую пятницу, а вчера [накануне процесса] вице-премьер правительства транслировал поручение о необходимости проработки с участием правительства условий мирового соглашения и отложения заседания", - сказал он.
Демин также добавил, что компания не удовлетворена решением суда. "Понимаем, что все это время (после решения суда первой инстанции в пользу компании) на судебную систему оказывалось беспрецедентное давление (ежедневно появлялось множество однотипных статей, ориентированных на отмену решения суда первой инстанции, а накануне заседания суда в десятках СМИ некие эксперты нарисовали апокалиптическую картину для экономики при оставлении решения суда в силе)", - отметил он.