На Украине продлили действие лицензий на урановые рудники

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Специальная комиссия Государственной службы геологии и недр Украины продлила действие разрешений на освоение урановых месторождений, работа рудников вскоре возобновится. Об этом в среду сообщил глава департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса министерства энергетики и угольной промышленности страны Григорий Плачков.

"Комиссия приняла позитивное решение относительно продления сроков действия специальных разрешений на разработку урановых месторождений Восточным горно-обогатительным комбинатом", - сообщил он в Facebook.

На уточняющий вопрос корреспондента ТАСС Плачков отметил, что продлено действие трех лицензий. Таким образом, добыча урановой руды вскоре возобновится на Ингульской и Смолинской шахтах комбината.

Ранее шахтеры урановых рудников на Украине начали забастовку из-за трехмесячной задолженности по зарплатам и приостановки добычи урана. Спецкомиссия при Госслужбе геологии и недр Украины из-за отсутствия кворума не продлевала спецразрешения на пользование недрами на трех урановых месторождениях.

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным на Украине предприятием по добыче и переработке урановой руды. Предприятие объединяет ряд шахт и производит около 1 тыс. тонн концентрата урана в год при потребности около 2,4 тыс. тонн для производства ядерного топлива, необходимого для АЭС Украины.